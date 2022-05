Nike célèbre ses 50 ans avec le spot publicitaire « Seen It All » signé Spike Lee

A l’occasion de ses 50 ans célébrés au mois de mai notamment sur son site marchand, Nike dévoile sa nouvelle campagne de marque « Seen It All » qui célèbre la force du passé et la promesse de son avenir.

Réalisé par le cinéaste Spike Lee, le spot publicitaire met en avant quelques 40 athlètes Nike qui ont traversé les années et qui ont marqué l’histoire de la marque au swoosh.

Autour d’une partie d’échecs, le célèbre réalisateur, dans la peau de son personnage Mars Blackmon, pense avoir tout vu ces dernières années face à sa jeune protagoniste Zimmie.

Dans la vidéo des 50 ans de Nike on retrouve les athlètes suivants :

Andre Agassi, Giannis Antetokounmpo, Charles Barkley, Sue Bird, Sky Brown, Kobe Bryant, Joe Burrow, Luka Dončić, Kevin Durant, George Gervin, Kirk Gibson, Ken Griffey Jr., Mia Hamm, Sabrina Ionescu, Bo Jackson, LeBron James, Michael Jordan, Colin Kaepernick, Sam Kerr, Chloe Kim, Rayssa Leal, Blake Leeper, Kylian Mbappé, Ja Morant, Alex Morgan, Athing Mu, Rafael Nadal, Ronaldo Názario, Naomi Osaka, Steve Prefontaine, Megan Rapinoe, Ronaldinho, Cristiano Ronaldo, Joan Benoit Samuelson, Sheryl Swoopes, Diana Taurasi, Reilyn Turner, Serena Williams, Tiger Woods, Liu Xiang et Chen Ye.