Le Naming de la future salle parisienne « Adidas La Chapelle District » fait polémique

En fin de semaine dernière, la société d’exploitation du Palais omnisports de Paris-Bercy (SAE POPB) en charge de la future Arena Porte de la Chapelle a acté le choix de nommer cet équipement « Adidas La Chapelle District ».

Selon Le Monde, adidas devrait verser 2,8 millions d’euros par an dans le cadre de ce contrat de Naming.

Une pétition pour s’opposer au Naming

Depuis, une partie de la classe politique et autres observateurs tentent de s’opposer à ce Naming, avec notamment le lancement d’une pétition « Arena « Alice Milliat » ou « Adidas » ? Ne laissons pas une marque marcher sur le féminisme ! » sur le site change.org adressée à la Maire de Paris Anne Hidalgo.

A l’été 2020, le Conseil de Paris avait voté à l’unanimité que « la ville de Paris étudie la possibilité de nommer le futur équipement pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, Arena Alice Milliat ». Pour rappel, cette sportive s’est battue il y a 100 ans pour permettre aux femmes de faire du sport, de faire de la compétition et de participer aux Jeux Olympiques, devenant aujourd’hui un symbole fort.

L’accord avec adidas est donc perçu par certains comme un un piétinement du féminisme.

Joint par l’AFP, Pierre Rabadan, adjoint aux sports et aux JO de la maire PS Anne Hidalgo, défend la «vraie politique sportive» d’Adidas, qui va abonder un fonds de dotation pour «développer la pratique du sport féminin dans le nord de Paris». Adidas «vient avec une certaine ambition financière soutenir le modèle économique de l’Arena».

La Fondation Alice Milliat ouverte à un Naming plus « responsable »

Face à cette décision, la Fondation Alice Milliat a également communiqué en début de semaine, redonnant de la visibilité à cet accord « polémique ».

Passé la déception de voir échouer l’idée d’une « Arena Adidas – Alice Milliat », la Fondation Alice Milliat continue de croire qu’Alice Milliat, et par extension la promotion du sport féminin, peut avoir sa place dans ce projet, à la fois en matière de visibilité, d’animations et pourquoi pas de programmation.

A ce titre, la Fondation souhaite soutenir toutes les initiatives qui vont dans ce sens et se dit ouverte à toutes discussions constructives avec la mairie de Paris et Adidas pour construire une forme de naming plus « responsable ».

Compte tenu des engagements en matière de sport féminin des acteurs autour de la table, la Fondation Alice Milliat se dit confiante dans la capacité des interlocuteurs à trouver des solutions. Plusieurs idées sont déjà sur la table comme le fait de nommer le parvis Alice Milliat, de créer un fond de dotations pour le sport féminin, de déployer des expositions mettant en scène des sportives …

Et une question centrale reste en suspens : le nom de cet équipement pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques puisqu’il ne pourra porter le nom d’une entreprise privée. Un naming d’Alice Milliat pendant cette période serait un magnifique symbole pour montrer l’attachement au sport féminin.

La Fondation Alice Milliat insiste sur la nécessité d’avoir des engagements fermes, de définir des actions concrètes et d’avoir une vision globale de ce qui pourrait être fait. La Fondation Alice Milliat se dit prête à assurer le rôle de coordination et de déploiement pour garantir l’efficacité et la réalité sur le terrain de cette démarche.

Pour rappel, la future Arena de la Porte de la Chapelle aura pour club résident le Paris Basketball, actuellement sous contrat avec l’équipementier adidas. Une salle de 8 000 places en configuration basket et 9 000 en jauge maximale.

