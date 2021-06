Fan Experience – Un show virtuel pour la cérémonie d’ouverture de l’UEFA Euro 2020 ce soir

Pour le lancement de l’Euro 2020 qui débute vendredi 11 juin 2021 avec le match Turquie – Italie, l’UEFA a réservé une expérience inédite aux fans pour la cérémonie d’ouverture.

Depuis le stadio Olimpico de Rome où se dispute le march d’ouverture, le show sera assuré par Martin Garrix, Bono et The Edge du groupe U2 qui chanteront l’hymne de l’Euro 2020 « We Are The People ». Une performance qui fera appel à la technologie puisque l’UEFA annonce une performance virtuelle. Grâce à la technologie, les artistes rencontreront des fans de toute l’Europe pour célébrer le kick off.

Autour du show bien réel, des images seront rendues vivantes grâce à la technologie. « Le terrain sera transformé en une flamme bleu et blanc, des champs d’énergie seront créés à partir de millions de particules de lumière et Bono sera projeté sur la scène pour offrir une performance vocale puissante mais intime qui trouvera un écho auprès des millions de téléspectateurs qui regarderont le concert depuis chez eux. La performance a été filmée dans des studios de contrôle de mouvement ultramodernes à Londres et à l’Olimpico de Rome, afin de recréer l’environnement du stade en 3D. »

« We Are The People » – La chanson officielle de l’UEFA Euro 2020

« La cérémonie d’ouverture à l’Olimpico de Rome sera le préambule parfait au tournoi et je suis heureux que la collaboration entre trois grands artistes, Martin Garrix, Bono et The Edge, permette aussi de produire un show virtuel qui donnera l’occasion à tous les fans d’Europe et du monde de se sentir plus proche du tournoi » précise le directeur marketing de l’UEFA, Guy-Laurent Epstein, dans un communiqué. « We Are The People incarne la célébration de la solidarité et de la fête au cœur de l’UEFA EURO 2020, et je suis certain que les fans seront enthousiasmés par cette performance virtuelle qu’ils regarderont chez eux ou en ligne ».