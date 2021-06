Droits TV – Discovery (Eurosport) signe un contrat d’exclusivité en Europe (hors France) avec Roland-Garros sur 2022-2026

Aujourd’hui, la Fédération Française de Tennis (FFT) a officialisé la signature d’un nouveau contrat de diffusion de 5 ans pour Roland-Garros en Europe, hors France, avec le Groupe Discovery.

Dans le détail, Discovery a obtenu les droits de diffusion en exclusivité dans plus de 50 territoires européens sur le cycle 2022-2026 et devient « Diffuseur Premium » de Roland-Garros.

« Avec cet accord, le tournoi s’associe à l’un des leaders mondiaux de l’industrie des médias. Roland-Garros bénéficiera ainsi d’une importante couverture en direct grâce au groupe Discovery, dont sa marque phare Eurosport, diffuseur de multiples sports, et à son service de streaming discovery+. L’intégralité des matches, des sessions de soirées ainsi que les quarts de finale, demi-finales et finales y seront retransmis en direct dans tous les pays européens, et bénéficieront également d’une large diffusion sur les chaînes gratuites du groupe Discovery. Les fans pourront suivre l’intégralité des rencontres du Grand Chelem parisien sur les différentes plateformes de Discovery, pour une grande majorité d’entre eux dans leur langue locale, et bénéficier de l’expertise « tennis » d’Eurosport » précise le communiqué de la FFT.

« En renouvelant ce partenariat de longue date avec la FFT, nous continuerons d’offrir à de millions de fans de tennis en Europe des matchs de très haut niveau à Roland-Garros tous les ans » précise Andrew Georgiou, Président d’Eurosport et Global Sports Rights & Sports Marketing Solutions.

Les pays concernés par ce nouveau contrat 2022-2026 : Albanie, Allemagne, Andorre (hors langue française), Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Biélorussie, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Kazakhstan, Kirghizstan, Kosovo, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine, Malte, Moldavie, Monaco (hors langue française), Monténégro, Norvège, Ouzbékistan, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Saint-Marin, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Tadjikistan, Turquie, Turkménistan, Ukraine et le Vatican.