À une semaine de PSG-Bayern, premier affrontement des demi-finales de Ligue des champions, les prix sur la plateforme de revente Ticketplace s’envolent et alimentent la colère des supporters.

À l’approche de la demi-finale de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, le marché secondaire s’emballe. Sur Ticketplace, la plateforme officielle de revente du club parisien, les prix atteignent des niveaux rarement vus.

Pour une place seule, il faut désormais compter environ 500€ au minimum, souvent située tout en haut du Parc des Princes. Et encore, ce tarif inclut déjà des frais de revente importants. Dans certains cas, un billet affiché à 1 150€ grimpe à plus de 1 350€ une fois les commissions ajoutées.

La logique de prix échappe parfois à toute cohérence. À rang équivalent, certains sièges peuvent varier du simple au double, voire plus. Dans les catégories intermédiaires, les billets oscillent entre 700€ et 1 500€, tandis que les meilleures places dépassent largement les standards habituels.

Supporters désabusés

Le sommet est atteint avec certaines offres premium : un lot de quatre billets situés en bord de terrain peut atteindre 9 400€. Des tarifs qui illustrent la tension extrême autour de cette affiche européenne.

Ce système repose sur un principe simple : les revendeurs fixent eux-mêmes leurs prix. Résultat, l’offre devient un véritable marché spéculatif, où la rareté fait exploser les tarifs.

Côté supporters, la frustration monte. Entre accès limité lors de la vente initiale et inflation sur la revente, assister à un tel match devient un luxe de plus en plus inaccessible.

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