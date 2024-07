Fan Experience : Oracle Red Bull Racing F1 propose des diffusions de courses depuis son siège à Milton Keynes (355€)

Depuis l’année dernière, Red Bull Racing propose aux fans de Formule 1 et de l’écurie une expérience de visionnage de certaines courses depuis son siège à Milton Keynes en Angleterre.

Pour 300 livres par personne soit environ 355€, il est possible de venir voir un Grand Prix au Campus Red Bull (MK-7) dans une ambiance évidemment particulière et immersive. Outre la course diffusée sur un grand écran, vous aurez accès à une offre food & beverage ou encore une visite des lieux et la possibilité d’échanger avec une membre Red Bull.

« Nous aurons environ 75 personnes pour le Grand Prix de Silverstone dimanche » nous précise l’organisation. Un bon moyen pour l’écurie d’offre une expérience supplémentaire à ses fans les plus actifs et de générer également quelques revenus additionnels. « Nous avons commencé en 2023 avec 3 courses et cette année nous aurons un total de 6 évènements ».

Join @redbullracing and fellow F1™ enthusiasts as you’re invited to exclusive live screening events, hosted at the team’s Technology Campus in #MiltonKeynes for selected races in the 2024 season 🏁

