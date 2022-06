L’AS Saint-Etienne (ASSE) officialise son nouveau contrat équipementier avec Hummel signé jusqu’en 2027

Jeudi 16 juin 2022. C’est la date choisie par l’AS Saint-Etienne pour officialiser la signature de son nouveau contrat équipementier avec hummel jusqu’en 2027.

Relégué en Ligue 2 BKT, le club et son nouveau partenaire espéraient évidemment un autre scénario. Les montants et les retombées ne seront pas les mêmes.

Dans le détail, la marque danoise a signé un nouvel accord de 5 saisons avec l’ASSE qui avait renoué avec Le Coq Sportif en 2015 et dont l’actuel contrat n’a pas été renouvelé. Depuis quelques jours, le club brade de nombreux articles Le Coq Sportif avec des maillots à 15 euros.

En tant qu’équipementier du club (1er juillet), hummel va concevoir et fabriquer les kits de jeu et d’entraînement sur mesure pour les équipes de football masculines, féminines, l’académie et de Foot Fauteuil du club, ainsi qu’une gamme de produits dérivés et Fans complète. « Fondée en 1923, hummel est l’une des plus anciennes marques de vêtements de sport d’équipe au monde, avec un incroyable héritage footballistique. L’accord avec l’AS Saint-Étienne permettra aux Verts de devenir le nouveau partenaire phare de hummel en France. » détaille le communiqué.

« Nous considérons qu’il s’agit d’une excellente occasion de participer à la reconstruction du club »

« Avec dix titres de Ligue 1 à son actif, Saint-Étienne est un des clubs historiques du football français, et nous sommes incroyablement fiers d’annoncer ce nouveau partenariat et d’étendre notre présence dans le football européen » ajoute Allan Vad Nielsen, PDG de hummel.

Malgré la situation compliquée du club qui évoluera en Ligue 2 BKT la saison prochaine, le PDG de la marque souhaite rester confiant et ambitieux. « Nous considérons qu’il s’agit d’une excellente occasion de participer à la reconstruction du club, car même si le club est confronté à de nouveaux défis avec la relégation en deuxième division, il recèle encore un énorme potentiel, tant sur le terrain qu’en dehors – et nous sommes impatients de faire partie du voyage qui ramènera l’AS Saint-Étienne là où il doit être ».

Pour rappel, les maillots du nouvel équipementier pour la saison 2022-2023 arboreront le nouveau logo du club choisit par une partie des supporters de l’ASSE en début d’année. Le premier kit AS Saint-Étienne de hummel sera disponible à partir du 1er juillet et sera lancé lors d’un événement festif ouvert au public et auquel participeront les joueurs

« Pour les Verts, hummel a imaginé une collection très identitaire mais aussi très lifestyle pour rajeunir son image »

« Résultat d’une consultation menée dès fin 2020 en concertation entre les équipes SPORTFIVE, Jean-François Soucasse, président exécutif de l’ASSE et Arnaud Jaouen, DGA, le choix s’est naturellement porté sur hummel, actuellement en pleine reconquête du marché football européen, et qui souhaitait s’associer à un club français iconique aux valeurs et à l’histoire fortes. Outre la qualité et le style des produits, hummel s’inscrit durablement dans une démarche écoresponsable et RSE. Autant d’arguments qui ont séduit au sein du club, en plus de faire de Saint-Étienne son porte-étendard sur le marché hexagonal. La marque scandinave, fondée en 1923, fait partie des marques emblématiques du football mondial et, pour les Verts, elle a imaginé une collection très identitaire mais aussi très lifestyle pour rajeunir son image. C’est une belle association de deux marques fortes et ambitieuses pour construire l’avenir » ajoute Christophe Rousseau, Special Projects Director pour SPORTFIVE, régie commerciale de l’ASSE.

BON PLAN : Pour vous abonner aux chaînes Canal+, beIN SPORTS, Eurosport... au meilleur tarif, rendez-vous ici

Dans le football, hummel est notamment l’équipementier d’Everton FC, de Southampton FC, du FC Cologne et de l’équipe nationale danoise.

hummel débarque dans le rugby français avec Agen

Outre son contrat avec l’ASSE, hummel a également annoncé il y a quelques jours la signature d’un contrat équipementier avec le Sporting Union Agen LG pour les 5 prochaines saisons, une première en France dans le rugby pour la marque aux chevrons. Une collaboration menée avec le distributeur Ô Sports.