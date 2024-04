Kelyps Intérim nouveau sponsor maillot de l’ASSE en remplacement de Smart Good Things

Face au redressement judiciaire de son ex-partenaire Smart Good Things, l’AS Saint-Etienne va remplacer le logo de la boisson en poudre jusqu’à la fin de la saison 2023-2024.

Pour le reste du Championnat de Ligue 2 BKT, c’est le logo de Kelyps Intérim qui sera désormais visible sur la face avant des maillots de l’ASSE.

« Kelyps Intérim a fait preuve de réactivité pour saisir l’opportunité qui lui a été présentée »

« Comme dans ses activités, Kelyps Intérim a fait preuve de réactivité pour saisir l’opportunité qui lui a été présentée » explique Jean-François Soucasse, Président exécutif de l’ASSE, dans un communiqué. Depuis près de deux ans, le Groupe Kelyps s’est affirmé comme un partenaire humain, impliqué et passionné, plaçant l’intérêt collectif au cœur de sa stratégie de développement. Évoluer aux côtés d’un acteur local en plein essor est une fierté pour l’ASSE. »

« Afin de lancer auprès du grand public et des entreprises sa nouvelle charte graphique, Kelyps Intérim a saisi l’opportunité d’apposer sur la face avant du maillot officiel des Verts sa nouvelle identité visuelle dès ce samedi, dans un stade Geoffroy-Guichard à guichets fermés et devant des centaines de milliers de téléspectateurs. Kelyps Intérim prendra ainsi plus de place dans l’univers des Verts et accentuera son soutien au club dans une fin de saison passionnante » précise le club.

Partenaire Officiel et Partenaire Intérim de l’ASSE depuis 2022, Kelyps Interim était jusque là sponsor visible sur la manche des maillots. Le cabinet de recrutement Exaltan RH, autre marque du Groupe Kelyps, sera désormais présent sur la manche du maillot jusqu’à la fin de la saison 23-24.

« C’est une immense fierté pour nous et l’ensemble du groupe Kelyps, entreprise d’origine ligérienne, de renforcer notre partenariat avec l’AS Saint-Étienne. Nous attachons historiquement beaucoup d’importance aux partenariats sportifs. C’est donc un choix assumé de s’engager avec l’ASSE sur cette fin de saison avec qui nous partageons des valeurs de solidarité, d’esprit d’équipe et de détermination. C’est une façon pour nous d’accroitre notre soutien auprès des différents acteurs de ce club mythique et remercier l’intégralité des dirigeants du club pour leur confiance ! » ajoutent Alexandra Bonnassieux et Antoine Barthélémy, gérants de Kelyps intérim.

