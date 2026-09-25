Loges, coulisses ou hospitalités premium : FanFare lance une plateforme permettant aux supporters de remporter gratuitement des expériences sportives financées par des marques.

Et si les loges VIP n’étaient plus uniquement réservées aux sponsors et à leurs invités ? C’est le pari de FanFare, une nouvelle plateforme française qui veut rendre les expériences premium du sport accessibles aux supporters tout en proposant un nouvel outil marketing aux marques et aux clubs.

Le fonctionnement repose sur trois acteurs. Un club, une ligue ou un organisateur met à disposition une expérience jusqu’ici difficilement accessible au grand public : loge, hospitalité premium, accès aux coulisses, rencontre ou places privilégiées. Une marque partenaire finance l’opération et les fans peuvent tenter de la remporter gratuitement grâce à un tirage au sort.

« Les expériences les plus désirables du sport (loges, accès VIP, coulisses) restaient réservées à un cercle très restreint », explique Sami Bouden, dirigeant de Ticketchainer et à l’origine du projet.

Premières opérations dès octobre

L’inscription se veut simple et prend environ une minute. Les participants renseignent quelques informations et peuvent, via un consentement distinct et facultatif, accepter de recevoir les communications de la marque partenaire. Un avantage commercial, comme un code promotionnel ou un bon d’achat, peut également être proposé à tous les participants.

Car derrière l’expérience offerte aux supporters, FanFare développe surtout un nouvel outil d’acquisition marketing. Le dispositif permet aux marques, y compris celles ne disposant pas des budgets nécessaires pour devenir sponsors, de tester l’audience d’un club et de générer des contacts qualifiés. Les partenaires déjà engagés dans le sport peuvent, eux, ajouter une nouvelle activation à leur sponsoring. Les clubs perçoivent une partie des revenus générés et valorisent leur inventaire premium.

Les premières opérations seront lancées dès octobre dans le football, le rugby, le basket et l’équitation. FanFare vise ensuite l’Europe, avec l’ambition de proposer notamment aux supporters français de remporter des expériences en Premier League ou en Liga.

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