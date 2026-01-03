Après 16 ans chez les pros, Pierre Rolland lance sa chaîne YouTube « Toujours d’attaque » pour raconter de l’intérieur ses défis d’ultra-cyclisme 2026, entre gravel, records et matériel.

À 38 ans, Pierre Rolland ouvre un nouveau chapitre de sa carrière. L’ancien coureur professionnel a annoncé le lancement de sa propre chaîne YouTube, baptisée Toujours d’attaque, avec l’ambition de raconter de l’intérieur ses futurs défis sportifs et humains. Une décision qu’il n’imaginait pas prendre un jour, mais qui s’inscrit dans la continuité de sa passion intacte pour le vélo.

Professionnel pendant seize saisons, Pierre Rolland affiche un palmarès et une expérience hors normes : 13 Tours de France, deux victoires d’étape sur la Grande Boucle, une sur le Giro, quatre participations à la Vuelta, soit 19 grands tours au total. « La dernière fois que j’ai regardé, j’étais autour des 600 000 kilomètres parcourus à vélo », rappelle-t-il dans sa première vidéo, longue d’une poignée de minutes, où il détaille les raisons de ce virage digital.

Formats longs et immersifs

Avec YouTube, Rolland veut désormais proposer des formats longs et immersifs, adaptés à ses nouveaux objectifs. En 2026, il se lance dans une saison d’ultra-cyclisme particulièrement dense : Gravelman Paris-Est en janvier, BikingMan Brésil au printemps, tentative de record du GT20 en Corse, retour de Bordeaux–Paris en ultra-distance, avant un point d’orgue spectaculaire avec le BikingMan Pérou : 1300 kilomètres en gravel, des ascensions de plus de 80 km et un passage à plus de 5000 mètres d’altitude.

Au-delà de la performance, la chaîne sera aussi un terrain d’expérimentation. Matériel, réglages, choix techniques : Pierre Rolland compte tester, comparer et livrer des retours nourris par son vécu de coureur professionnel, dans des conditions extrêmes et très variées. « J’ai envie de partager mes moments d’euphorie, mes doutes, mes convictions », explique-t-il, assumant une approche plus personnelle et transparente.

Cette nouvelle aventure vient s’ajouter à ses activités actuelles. Pierre Rolland est aujourd’hui consultant cyclisme pour la chaîne L’Équipe, ambassadeur du Tour de France et conférencier. Autant de casquettes qu’il devra concilier avec ces défis XXL. Avec Toujours d’attaque, il entend prolonger le lien avec le public, en racontant pourquoi, après seize ans chez les pros, l’envie de se dépasser reste intacte.

