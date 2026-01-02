La Fédération Française de Tennis (FFT) a officialisé la récupération de la délégation du pickleball, avec pour objectif de développer ce sport en France, de sa pratique de masse à la structuration du haut niveau.

La Fédération Française de Tennis (FFT) a officiellement récupéré la délégation du pickleball auprès du ministère des Sports. Cette annonce marque un tournant pour ce sport en plein essor, qui va désormais bénéficier d’un soutien structurel et organisationnel solide, avec l’ambition de se développer de manière significative sur l’ensemble du territoire français.

Le pickleball, un sport de raquette simple d’accès, se joue en simple ou en double et est idéal pour une pratique multisports. Il a rapidement trouvé son public en France, où il compte près de 30 000 pratiquants, dont environ 3 500 licenciés. La FFT a vu dans ce sport une opportunité pour diversifier l’offre de ses 7 000 clubs et renforcer son impact sur le territoire national, notamment en utilisant ses infrastructures existantes, comme les terrains de tennis, qui s’adaptent facilement au pickleball.

Structurer l’élite du pickleball

Cette délégation permet désormais à la FFT de se charger non seulement du développement de la discipline de la base au haut niveau, mais aussi de l’organisation des compétitions officielles, comme les championnats de France, et de la gestion des règles de la discipline. Le but étant de structurer l’élite du pickleball en France, en accompagnant les athlètes vers des objectifs internationaux et en créant des équipes de France.

En récupérant cette délégation, la FFT a l’ambition d’accélérer la croissance de cette discipline, en renforçant la pratique dans les clubs et en la faisant connaître auprès du grand public. Le président de la FFT, Gilles Moretton, a souligné que cette discipline “jeune et dynamique” correspond parfaitement à l’ambition de la fédération, qui souhaite attirer davantage de pratiquants, y compris dans le milieu scolaire, en enrichissant ainsi l’offre des sports de raquette.

Profiter d’une discipline en vogue

Les objectifs à court terme incluent l’extension de la pratique du pickleball dans les clubs, qui disposent déjà de terrains adaptés, mais aussi la mise en place de formations et de compétitions pour structurer cette discipline émergente. Ce partenariat avec les clubs permettra de renforcer la popularité du sport, tout en apportant des bénéfices à la fois en termes d’infrastructures et de programmes destinés aux jeunes.

Ce partenariat stratégique avec la FFT témoigne du potentiel du pickleball en France, soutenu par une fédération bien établie et prête à faire de ce sport une discipline incontournable dans les années à venir. La FFT entend bien profiter de la dynamique créée pour accélérer l’implantation du pickleball à travers le pays, et potentiellement sur la scène internationale.

