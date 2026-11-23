Le PSG a dévoilé son troisième maillot pour la saison 2026-2027. Jordan Brand fait son retour sur cette tunique après deux saisons consacrées au maillot fourth, avec un design qui revisite la bande historique du club.

Jordan Brand retrouve le troisième maillot du PSG. Après deux saisons durant lesquelles le Jumpman apparaissait sur les maillots fourth, la marque revient sur la tunique third du club parisien, une première depuis l’exercice 2024-2025.

Dévoilé ce lundi 23 novembre, ce nouveau maillot 2026-2027 prend quelques libertés avec les couleurs traditionnelles du PSG. Sur une base noire, un effet tie-dye décliné dans différentes nuances de vert recouvre le tissu. La célèbre bande centrale parisienne est également revisitée, remplacée par une succession de fines lignes verticales vertes, rouges et violettes. Des touches de jaune, notamment sur les flocages, complètent l’ensemble.

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Le lancement s’accompagne d’une collection lifestyle inspirée du sportswear des années 90, comprenant vestes, hoodies, t-shirts et pantalons. Un maillot de gardien rouge et une tenue d’avant-match figurent également parmi les nouveautés.

Une campagne à travers l’Afrique

Pour accompagner cette sortie, le PSG et Jordan ont organisé une campagne reliant Abidjan, Dakar, Casablanca et Paris, à travers les rencontres de quatre créatifs avec différentes communautés de supporters.

L’opération se prolongera le 25 novembre avec un pop-up à Barbès, mêlant exposition photo, ateliers de customisation et DJ sets.

Le maillot et la collection sont déjà commercialisés dans les boutiques du PSG et sur le site de la marque à la virgule.

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