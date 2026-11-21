Mauvaise nouvelle pour les fans de tennis de table. La tournée d’exhibition « Tshow! » des frères Lebrun, prévue en décembre à Reims, Amiens et Paris, est annulée pour des raisons de production.
Le spectacle n’aura finalement pas lieu. La tournée d’exhibition « Tshow! », portée par Félix et Alexis Lebrun, a été annulée à un mois de son lancement. Six représentations étaient programmées du 20 au 22 décembre 2026, à Reims, Amiens et Paris, notamment à l’Adidas Arena.
L’événement devait réunir les deux stars françaises du tennis de table et plusieurs joueurs internationaux, dont le Brésilien Hugo Calderano, autour d’un spectacle inédit.
« On avait calé nos dates »
L’entourage des frères Lebrun a été informé de cette annulation début novembre. Les organisateurs invoquent des contraintes de production : « Le calendrier de production de cette année ne nous permettait pas de réaliser ce projet dans les conditions qu’il mérite, et que vous méritez. »
Une décision qui a également surpris les deux pongistes. « On a été tout aussi surpris que vous de cette annulation, on avait calé nos dates et on était ravis de vous retrouver », a réagi Alexis Lebrun sur les réseaux sociaux. Son frère Félix a précisé qu’il ne s’agissait pas d’un problème de calendrier sportif ou de fatigue.
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Cette première édition ne verra donc pas le jour, alors que les deux frères entreront prochainement dans leur préparation pour les Jeux olympiques de Los Angeles 2028.
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