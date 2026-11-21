Red Bull lance le Padel Cross, une compétition réunissant six stars mondiales du padel dans un format inédit en un contre un. Rendez-vous le 13 février 2027 à Madrid, avec une diffusion sur Red Bull TV.

Et si les meilleurs joueurs de padel du monde s’affrontaient sans partenaire ? C’est le pari de Red Bull, qui organise le 13 février 2027 la première édition du Red Bull Padel Cross, à la Madrid Arena. Un événement qui bouscule les codes de la discipline avec une compétition exclusivement disputée en un contre un.

Pour l’occasion, la marque autrichienne a réuni six références du circuit mondial : Ale Galán, Juan Lebrón, Paquito Navarro, Franco Stupaczuk, Mike Yanguas et Leo Augsburger. Six joueurs, des confrontations individuelles et un seul vainqueur à l’arrivée.

Le face à face Lebrón-Galán très attendu

L’une des grandes attractions pourrait être un duel entre Juan Lebrón et Ale Galán, anciens numéros 1 mondiaux et partenaires pendant plusieurs saisons. Depuis leur séparation en 2024, les relations entre les deux Espagnols se sont tendues, donnant une saveur particulière à leurs éventuelles retrouvailles.

Avec ce concept, Red Bull entend proposer un spectacle différent du padel traditionnel, où les joueurs devront cette fois couvrir seuls leur partie du terrain. Les règles précises et le déroulement du tournoi restent encore à dévoiler.

Les billets sont déjà en vente pour assister à l’événement à Madrid. Les rencontres seront également retransmises en direct sur Red Bull TV, permettant aux fans du monde entier de suivre cette première édition.

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