L’ATP dévoile une nouvelle étape de son plan OneVision, avec une hausse historique des revenus des joueurs dès 2028. Plus de 350 millions de dollars seront distribués sur le circuit.

Plus de 350 millions de dollars distribués aux joueurs dès 2028. L’ATP vient de dévoiler une nouvelle étape de son plan stratégique « OneVision », avec une augmentation historique des rémunérations et une refonte de son organisation commerciale.

En incluant les tournois du Grand Chelem, les revenus globaux des joueurs dépasseront 450 millions d’euros. Les revenus minimums garantis progresseront également : au moins 900.000 euros pour le top 100 (+39 %), 407.000 euros pour le top 175 (+47 %) et 226.000 euros pour le top 250 (+67 %), par rapport à 2025.

The next phase of OneVision, explained 🎾 From 2028, the next phase of OneVision means more chances to see the best players at the biggest events, and more support for players across the Tour. ATP Chairman Andrea Gaudenzi explains what’s changing. Find out more: https://t.co/tcl2TZLdi6 — ATP Tour (@atptour) November 20, 2026

Une nouvelle entité va voir le jour en 2028

L’ATP prévoit aussi plus de 90 millions d’euros d’investissements directs, dont 45 millions pour son système de bonus, 22,5 millions de primes de fin d’année et 23,4 millions pour le fonds de pension.

Sur le plan commercial, l’instance annonce la création d’ATP Ventures, une nouvelle entité qui regroupera dès 2028 les droits médias, les données et le sponsoring central du circuit.

Le calendrier 2028 devrait être dévoilé début 2027.

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