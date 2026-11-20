Après 24 ans d’absence, Nike fait son retour en Formule 1. La marque américaine succède à Puma et devient partenaire officiel de la discipline, avec des collections lifestyle et un engagement en F1 Academy.

24 ans après avoir équipé Michael Schumacher, Nike retrouve la Formule 1. La marque américaine vient d’officialiser un partenariat mondial à long terme avec Formula One Group, qui prendra effet dès la saison 2027. Elle succédera ainsi à Puma, fournisseur officiel de la discipline depuis 2024.

Dans le cadre de cet accord, Nike devient partenaire officiel et habilleur des fans de F1. L’équipementier développera des collections exclusives de sneakers, vêtements et accessoires, avec l’ambition de séduire les amateurs de sport automobile au-delà des circuits.

Première capsule à Vegas

Une première collection capsule en édition limitée est d’ailleurs dévoilée à l’occasion du Grand Prix de Las Vegas, organisé du 20 au 22 novembre 2026.

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Nike prendra également en charge la conception des uniformes du personnel de la Formule 1 lors des Grands Prix à travers le monde.

Partenaire aussi chez les femmes

Autre volet du partenariat : la F1 Academy, championnat féminin dont Nike devient partenaire officiel et équipementier. La marque travaillera notamment au développement de produits de performance adaptés aux pilotes.

Il s’agit du premier accord direct entre Nike et Formula One Group. L’équipementier avait auparavant conçu les chaussures de pilotage de Michael Schumacher entre 1996 et 2002.

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