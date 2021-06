Patrouille de France, Tour Eiffel… Comment Paris 2024 va célébrer le passage de relais officiel avec Tokyo 2020

A deux mois de la cérémonie de clôture des JO de Tokyo 2020, Paris 2024 se prépare à prendre le relais.

Dans moins de 50 jours, le passage de relais officiel entre Tokyo 2020 et Paris 2024 sera mis en scène avec notamment une séquence artistique de 12 minutes dans laquelle le Comité d’Organisation donnera un avant-goût de son ambition festive. Dans le protocole officiel, la Gouverneure de Tokyo remettra officiellement le drapeau olympique à la Maire de Paris, Anne Hidalgo.

A Paris, un drapeau géant sera ainsi déployé sur la Tour Eiffel. Des tests ont été effectués ce jour, l’occasion pour Paris 2024 de susciter la curiosité des parisiens. « Aujourd’hui ce n’était qu’un test, mais nous donnons rendez-vous au grand public en France et dans le monde entier le 8 août pour la première cérémonie des Jeux de Paris 2024 » précise Tony Estanguet, Président de Paris 2024, dans un communiqué.

En parallèle à ce drapeau équivalent à 3 terrains de football, Paris 2024 et la Ville de Paris proposeront le Live des Jeux à Paris, aux jardins du Trocadéro.

Surtout, le Club Paris 2024 permettra à deux chanceux de survoler la capitale le 8 août avec la Patrouille de France (inscriptions ici). « Ouvert à toutes et à tous, la sélection des deux heureux élus se fera sur la base d’une vidéo d’une minute postée sur le site du Club Paris 2024. Les candidats devront y présenter leur motivation pour participer à ce moment historique. Une attention particulière sera portée sur l’engagement et l’implication au sein du mouvement sportif, l’originalité et la créativité des candidats » ajoute Paris 2024.