Les complexes « City Surf Park » et « All In Padel » ouvrent dès aujourd’hui à OL Vallée

Mercredi 9 juin 2021. C’est un jour « historique » pour de nombreux entrepreneurs du secteur des loisirs sportifs avec la levée des restrictions concernant la pratique des activités sportives en intérieur et en extérieur.

A Lyon, ou plus précisément Décines, le Pôle de Loisirs « OL Vallée » construit à côté du Groupama Stadium de l’OL, ouvre ses portes avec les débuts du City Surf Park et de la All In Padel. Deux nouveaux complexes qui vont pouvoir accueillir du public dès aujourd’hui et lancer leur activité.

Pour le City Surf Park, le complexe de 1 200 m2 propose la plus grande vague de surf indoor d’Europe dans une eau à 27°C. Sur un plan incliné de 10 mètres de large, le dispositif permet d’ajuster instantanément le volume d’eau projeté pour créer une vague sans fin d’une hauteur variant de 70 à 150 cm.

Outre la vague, le complexe propose également un restaurant, un beachbar, un surf

shop, une scène ainsi que différents espaces événementiels. Pour tester la vague, les prix débutent à partir de 44,90€. Les réservations sont possibles depuis le site internet dédié https://www.city-surf-park.com

Concernant la All In Padel, le complexe indoor ouvre également ses portes à partir d’aujourd’hui. Le projet qui rassemble Jo-Wilfried Tsonga, Anthony Lopes, Thierry Ascione ou encore Johan Bergeron, propose 6 pistes de padel, 2 terrains de badminton et un espace bar-snacking.

Pour jouer au padel, les prix débutent à 6,5€ par personne pour un adulte (heure creuse) sans fourniture de matériel. Pour réserver, la All In Padel propose un module de réservation sur son site allin-padel.com et une application.

Dans le détail, le Pôle de Loisirs « OL Vallée » (plus de 23 000 m2) regroupe au total 17 enseignes. Un lieu d’activités et de vie qui sera ouvert toute l’année, 7 jours sur 7.

Outre le surf indoor et le padel, les sportifs pourront profiter de l’Appart Fitness (2 600 m2) ou du FIVE OL. Le Bowling des Lumières et un parc de trampoline viennent compléter l’offre sportive et loisirs. 11 enseignes de restaurations sont également présentes sur place (Sushi, Burger, Brasserie, Bowls, Salades,…).