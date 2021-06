« Parlons foot, euh, bouffe » : Uber Eats dévoile sa nouvelle campagne publicitaire avec Fabien Barthez et Omar Da Fonseca

A l’occasion de l’UEFA Euro 2020, véritable temps fort de consommation (et donc de communication), les annonceurs sont nombreux à surfer sur la vague football sans être partenaire officiel de la compétition.

C’est le cas par exemple d’Uber Eats qui, pour concurrencer Just Eat le sponsor officiel de l’Euro 2020 qui met en scène Eric Cantona dans son spot publicitaire TV, vient de lancer la campagne « Parlons foot, euh, bouffe » avec l’agence Buzzman.

Pour célébrer le foot et la food, la plateforme de livraison de repas, par ailleurs déjà impliquée dans le sponsoring sportif en France avec le Naming de la Ligue 1 et la face avant du maillot de l’Olympique de Marseille, lance une collection de 1500 maillots de foot adidas (voir plus bas) aux couleurs d’équipes de plats comme Real Spaghetti, Gyoza FC, Burger United, Atletico Nachos, Poke Bowl Club, et Inter Kebab.

Des équipes mises en scène par Uber Eats dans une série de 4 spots publicitaires diffusés en TV depuis depuis le 8 juin et le match amical France-Bulgarie diffusé sur M6. Dans deux des vidéos, Uber Eats met en scène Fabien Barthez et Omar Da Fonseca.

« Pour choisir votre équipe de coeur, faites confiance à vos papilles. Échauffez-vous pour assister à ces matchs d’une intensité rare, dans 4 spots à base de carton rouge ketchup, de feintes sauce Samouraï, et de vannes qui ne manqueront pas de pimiento… Et cerise sur le kebab : l’apparition des emblématiques Fabien Barthez et Omar Da Fonseca » précise le communiqué d’Uber Eats.

Pour rappel, l’ancien gardien de l’Equipe de France était déjà dans la précédente campagne Uber Eats « Parlons Bouffe » lancée il y a quelques mois.

Les 4 spots TV (dont 2 avec Fabien Barthez et Omar Da Fonseca)

Uber Eats – Burger United VS Gyoza FC feat. Fabien Barthez

Uber Eats – Atletico Nachos VS Real Spaghetti feat. Omar Da Fonseca

Uber Eats – Poke Bowl Club VS Inter Kebab

Uber Eats – Burger United VS Poke Bowl Club

Les 1500 maillots conçus seront à gagner sur les réseaux sociaux, sur des médias partenaires comme l’Equipe, Foot Mercato, Téléfoot, So Foot et Konbini ou via l’appli Uber Eats directement.

https://twitter.com/footmercato/status/1402566138748362754