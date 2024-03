Konbini nouveau sponsor maillot du FC Versailles

Quelques jours après l’officalisation de l’arrivée de Pierre Gasly comme nouvel actionnaire, le FC Versailles, club de National, annonce la signature d’un partenariat avec le média Konbini.

Dans le cadre de cet accord, Konbini devient le sponsor maillot face du club qui évolue en National « jusqu’à la fin de la saison » nous précise le FC Versailles. Une collaboration qui fait forcément écho au sponsor maillot Vice du Red Star il y a quelques années.

« Construire une communauté solide et engagée, reflétant les aspirations de la Gen Z, ultra-connectée, en matière de consommation d’événements sportifs »

« Cette alliance avec le FC Versailles nous a paru très naturelle car nos projets partagent les mêmes valeurs : l’accessibilité au sport comme à la culture avec un fort esprit de créativité et d’innovation pour parler aux nouvelles générations. Konbini, média fleuron de notre groupe, en tant que premier média pop culture français ne pouvait passer à côté d’une si belle synergie! » précise Geoffrey La Rocca, Président de DC Company, dans un communiqué.

« Nous développons un club pour et par les 15-25 ans. Konbini a développé le plus beau média de cette génération. Notre partenariat était une évidence ! En tant que lecteur de Konbini depuis sa création, je ne pouvais pas être plus fier de pouvoir apposer leur logo sur nos maillots » ajoute Alexandre Mulliez, Président du FC Versailles.

En tant que sponsor maillot du FC Versailles, Konbini rejoint Kard (au dos) et MDY (sur la manche).

Dans son communiqué, le club de football explique qu’en associant son logo au maillot, Konbini ne construit pas seulement une collaboration d’image, mais veut proposer « une expérience média complémentaire de l’expérience sportive innovante à laquelle aspire le club ». L’objectif étant de construire une communauté solide et engagée, reflétant les aspirations de la Gen Z, ultra-connectée, en matière de consommation d’événements sportifs »

Pour attirer un jeune public, le FC Versailles propose notamment une billetterie à moins de 2€ pour les -25 ans. Rappelons que le club évolue pour le moment au Stade Jean Bouin, l’antre du Stade Français Paris. Pour en faire un club « tendance » auprès de cette cible, il faudra évidemment faire beaucoup plus, notamment en terme d’activation, jour de match particulièrement.

Reste à savoir quelle direction sera prise par les dirigeants du club en terme de positionnement pour les mois et années à venir.

S’inspireront-ils du club du Las Vegas Lights FC (United Soccer League) pour construire une propriété sportive clairement identifiable auprès de la cible jeune qui propose bien plus que du football.

Désigné par Sports Illustrated comme “The Most Interesting Team in the World”, le club américain se revendique comme un club de football divertissant. Il est certain que la carte postale de Vegas se prête plutôt bien aux activations menées.

Il y a quelques années, chaque match du Lights FC était ainsi proposé comme un évènement à part entière avec des thématiques spécifiques et des animations plus ou moins loufoques comme un lâché de billets depuis un hélicoptère (voir plus bas) ou les performances de la mascotte « Cash the Soccer Rocker ». Les joueurs eux évoluaient avec 17 maillots différents…

En octobre 2021, le club avait proposé une activation originale menée avec la marque de matelas « Mattress Firm » en installant 6 matelas en bord pelouse le long de la ligne de touche. De quoi vivre le match au plus proche de l’action.

Pour le moment, le FC Versailles et Konbini annoncent des nouveaux formats en terme de contenu avec « une immersion dans les coulisses du club ». « La collaboration va aussi dans le sens de porter les rencontres au rang de véritables moments d’émotions et de divertissement. Le média dont la mission est d’offrir aux jeunes générations des contenus qui reflètent une diversité culturelle passionnée, engagée, émergente toujours génératrice de progrès, mettra à disposition du club ses outils de communication pour porter leurs valeurs communes. C’est l’union de la créativité et de l’innovation qui ouvre la voie à des initiatives inédites, destinées à captiver, engager et inspirer les communautés respectives du club et du média » ajoute le communiqué.

Pour rappel, le groupe de médias DC Company, créé en 2021 par Geoffrey La Rocca, a racheté il y a quelques semaines Konbini. Un groupe qui édite notamment « Le Gorafi » ou encore « Les Eclaireuses ».

Lors de la saison 2020-2021, Konbini avait signé un partenariat avec l’Olympique Lyonnais et s’était affiché sur la manche des maillots des joueurs.

Comme évoqué plus tôt, le partenariat entre Konbini et le FC Versailles n’est pas sans rappeler celui mis en place entre Vice et le Red Star il y a quelques années.

En juin 2023, Alexandre Mulliez a fait l’acquisition de 51% du FC Versailles pour 1,5 million d’euros tout en apportant 1,5M€ supplémentaires en compte-courant pour financer le début de la saison 2023-2024. Ces derniers mois, il a racheté la totalité du club après le souhait de désengagement des co-actionnaires. « Ce n’était pas prévu mais nous avons finalement trouvé un accord » avait expliqué Alexandre Mulliez sur LinkedIn à l’époque. « L’avantage de ce deal c’est que nous sommes désormais les seuls décideurs. On gagne en liberté (nous pouvons par exemple décider de vous partager l’aventure en transparence quasi totale ou de faire rentrer un autre associé) et en réactivité (un whatsapp peut parfois être suffisant pour prendre une décision). L’inconvénient c’est qu’une partie des fonds qui devait servir à développer le club a servi à le racheter. Et les fonds que devaient apporter nos associés ne sont désormais plus disponibles […] C’est bien plus complexe que ce que nous imaginions avec Fabien Lazare mais c’est très certainement l’expérience la plus passionnante et riche de ma carrière ».

