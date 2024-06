Kappa nouvel équipementier du FC Versailles en remplacement d’adidas dès 2024-2025

A partir de la saison 2024-2025, le FC Versailles sera équipé par Kappa. L’occasion pour le club de National de s’appuyer sur un équipementier capable de sortir des maillots lifestyle qui plaisent aux jeunes, la cible clairement affichée des dirigeants.

Depuis quelques mois, le pilote de Formule 1 Pierre Gasly est actionnaire du FC Versailles. Un club de football racheté l’année dernière par Alexandre Mulliez et Fabien Lazare.

Jusque là équipé par adidas, le FC Versailles va désormais porter des maillots confectionnés par l’équipementier italien Kappa. Une information que nous a révélé Rémi Garnier, Country Manager Kappa France, dans une longue interview.

« On va sortir des maillots assez intéressants et qui vont plaire je pense »

« On ne cherche pas forcément la performance ou le champion d’Europe ou le champion du monde. Nous sommes une marque challenger. Il faut être réaliste et humble sur ce qu’on est capable d’avoir. Pour autant, on va essayer de raconter des belles histoires comme avec Rungis. On a signé le club du FC Versailles, on va sortir des maillots assez intéressants et qui vont plaire je pense. On raconte un football un peu différemment, comme avec Athènes et Venezia, qui mélange la mode et le sport avec nos valeurs et ce qu’on est capable aussi de faire. »

Ces dernières années, la marque s’est ainsi distinguée par la confection de maillots très stylisés, notamment pour Venise. Des tuniques dont les ventes ont largement dépassé le cercle des supporters du club pour aller toucher des aficionados de mode.

Avec le FC Versailles, le storytelling devrait évidemment être au rendez-vous et on imagine assez bien les différents axes de communication et les motifs qui pourraient être mis en avant sur la maillot.

Récemment, lors de l’annonce d’un partenariat avec Konbini, Alexandre Mulliez a rappelé sa volonté de développer « un club pour et par les 15-25 ans ». Reste à savoir si le média prolongera son contrat de sponsoring maillot qui était en cours pour la fin de cette saison… A suivre.

Le maillot adidas du FC Versailles cette saison 23-24

Kappa, le cas US Rungis

Pour célébrer le club du Val-de-Marne et son récent partenariat avec Kappa, l’équipementier s’est penché sur un élément historique de la ville, le marché de Rungis pour une campagne digne d’un club professionnel. Pourtant, l’US Rungis n’est qu’une équipe de Régional 3, soit la 8ème division.

« L’intérêt de ce genre d’opération, c’est de montrer que ce n’est pas parce que c’est un club régional, départemental qu’on ne peut pas travailler un beau maillot avec une identité propre et c’est tout le message qu’on va faire transparaître. On équipe à la fois les clubs professionnels comme Monaco, Metz, Caen, mais on est aussi présent chez les clubs amateurs » nous expliquait Remy Valette, operational marketing manager Kappa France, il y a quelques semaines. « Aujourd’hui, on a environ 3 000 clubs amateurs en France et le message était aussi pour eux, leur dire qu’on est aussi là pour les accompagner dans leur démarche de création d’identité graphique à travers le maillot. »

