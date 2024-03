Pierre Gasly nouvel actionnaire du FC Versailles

Repris il y a quelques mois par Alexandre Mulliez (ex-vice-président d’Auchan France) et Fabien Lazare, le FC Versailles a annoncé aujourd’hui l’arrivée de Pierre Gasly en tant que nouvel actionnaire.

En juin dernier, Alexandre Mulliez faisait l’acquisition de 51% du club pour 1,5 million d’euros tout en apportant 1,5M€ supplémentaires en compte-courant pour financer le début de la saison 2023-2024. En novembre, ce dernier a racheté la totalité du club après le souhait de désengagement des co-actionnaires.

« Ce n’est pas le plus gros engagement financier de ma vie d’entrepreneur. En revanche, c’est avant tout celui qui émotionnellement m’engage le plus »

« Je suis ravi de m’engager avec le FC Versailles car j’ai toujours voulu m’impliquer dans le football professionnel » explique le pilote de l’écurie BWT Alpine F1, dans un communiqué. « Avec Alexandre et Fabien, nous partageons des valeurs, une ambition et un esprit de compétition aiguisé qui vont nous permettre de faire évoluer positivement le club. C’est le début d’une très belle histoire. Allez Versailles ! »

Dans une interview à L’Equipe et à Erik Bielderman, le supporter du PSG, originaire de Bois-Guillaume près de Rouen, a donné quelques détails plus précis sur son nouvel investissement. « Ce n’est pas le plus gros engagement financier de ma vie d’entrepreneur. En revanche, c’est avant tout celui qui émotionnellement m’engage le plus. C’est surtout pour moi un projet passion, pour créer quelque chose de solide en matière de formation, de football féminin aussi. En espérant, dans les saisons à venir, monter en Ligue 2 et plus tard en Ligue 1. Un projet excitant. J’ai toujours besoin d’avoir des ambitions, des intérêts multiples. Même si au quotidien mon focus est 100 % sur la F1, mais quand je suis »off » il me faut d’autres challenges personnels. ».

« Sa visibilité en France et à l’international renforcera également le rayonnement du club »

« Pierre apporte une complémentarité forte à Fabien et moi-même. Je suis convaincu que notre collaboration sera fructueuse. En tant qu’ admirateur de longue date de la F1, je mesure la chance d’avoir Pierre à nos côtés pour atteindre tous nos objectifs » ajoute Alexandre Mulliez, Président du FC Versailles, dans le communiqué.

Au Parisien, Alexandre Mulliez a également donné plus de détails sur l’arrivée de Pierre Gasly au sein du FC Versailles. On avait coché une liste d’une dizaine de noms. Mais on n’a pas eu besoin d’aller plus loin. Dès notre première rencontre, ça a tout de suite accroché avec Pierre. Il va nous apporter sa connaissance du très haut niveau, son humilité. Il rentre parfaitement dans notre cible, les 15-25 ans. C’est quelqu’un qui leur parle forcément. Je suis certain que notre collaboration sera fructueuse. En tant que passionné de longue date de la Formule 1, je mesure la chance d’avoir Pierre à nos côtés pour atteindre tous nos objectifs. »

Une annonce qui devrait logiquement entraîner quelques retombées médiatiques pour le club qui évolue en National. « La décision de Pierre d’investir dans le FC Versailles atteste de son désir de s’engager dans un projet de développement du club sur le long terme et de contribuer à sa réussite. En tant que sportif de haut niveau accompli, il apportera tout son savoir en termes de performance sportive. Sa visibilité en France et à l’international renforcera également le rayonnement du club » ajoute le communiqué du club.

