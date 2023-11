Hexagon Cup : Eva Longoria se lance dans le business du padel avec Dara Sports

Comme Andy Murray ou Robert Lewandowski, Eva Longoria va être à la tête d’une des six franchises qui vont s’affronter dans l’Hexagon Cup, compétition internationale de padel au format original qui sera jouera à Madrid début 2024. Il s’agit d’un nouvel investissement dans le sport pour l’actrice américaine.

Les fans de l’actrice ne le découvrent pas. Les autres, peut-être. Eva Longoria est une grande fan de padel. Son compte Instagram regorge de vidéos d’elle en train de taper la balle sur des pistes. La mannequin américaine s’apprête à passer une étape en se lançant dans le business de ce sport qui lui plait tant.

Cette semaine, Eva Longoria a annoncé qu’elle sera à la tête de sa propre équipe de padel, ElevenElevenTeamUSA, lors de l’Hexagon Cup.

Dans cette nouvelle aventure, la mannequin sera accompagnée de son compatriote Dani Homedes, fondateur de Dara Sports et propriétaire du club de padel Wynwood à Miami.

Ce n’est pas la première fois que l’entrepreneuse place son argent dans le sport. Eva Longoria est notamment propriétaire du Necaxa FC, d’une équipe de pickleball et elle a également investi dans le Angel City FC.

« Nous sommes ravis d’accueillir Eva Longoria et son équipe ElevenElevenTeamUSA dans la famille de l’Hexagon Cup. La passion d’Eva pour le sport et son engagement à partager son amour pour le padel avec ses fans, s’alignent sur nos objectifs d’augmenter la participation et la popularité du padel dans le monde entier » explique Enrique Buenaventura, fondateur et membre du comité consultatif de l’Hexagon Cup.

C’est quoi l’Hexagon Cup au juste ?

Il s’agit d’une compétition internationale qui se jouera en février 2024 à Madrid. A la clé : un prize money d’un million d’euros. Chaque équipe prend la forme d’une franchise à l’instar de la ElevenElevenTeamUSA d’Eva Longoria.

D’autres stars mondiales comme Robert Lewandowski ou Andy Murray seront également à la tête des six équipes qui vont s’affronter.

À noter que Paquito Navarro et Alejandra Salazar, professionnels de padel, participeront aussi à cette compétition.

Chaque équipe sera composée de six joueurs, trois paires, dont deux « franchise players » à savoir une femme et un homme.

