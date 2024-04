UEFA Euro 2024 – Hublot dévoile sa nouvelle publicité « Chaque seconde compte » avec Kylian Mbappé

En marge du salon « Watches and Wonders » de Genève, l’horloger Hublot dévoile sa nouvelle campagne publicitaire « Chaque seconde compte » pour l’UEFA Euro 2024 mettant en scène Kylian Mbappé.

Ambassadeur Hublot depuis 2018, l’attaquant de l’Equipe de France de football est mis en scène dans un spot vidéo d’une minute et dix secondes.

Alors que les dernières secondes du match s’égrènent sur le cadran de la montre connectée Hublot Big Bang e Gen3 de l’arbitre, Kylian Mbappé traverse le terrain ballon aux pieds, se jouant de ses adversaires, avant de marquer le but de la victoire au dernier moment. « Every second counts ! »

Horloger officiel de l’UEFA Euro 2024, Hublot bénéficiera à nouveau d’une visibilité intéressante lors des matchs en fournissant notamment les panneaux du 4ème arbitre. En parallèle, la marque a confectionné la montre Big Bang e Gen 3 UEFA EURO 2024. Une montre connectée disponible à 100 exemplaires et vendue au prix de 6 700 euros.

