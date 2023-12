LAFOURMI nommée « Agence de communication sport 2023 »

Pour la 2e année consécutive et la 3e fois de son histoire, LAFOURMI a été nommée « Agence de communication sport 2023 ».

Depuis 1979, cette manifestation « Grand Prix des Agences de l’année » traditionnellement placée sous le parrainage du Ministre de la Culture, du Secrétaire d’Etat au numérique, distingue les agences selon des critères (progression de la marge brute et du chiffre d’affaires, acquisition de nouveaux clients, fidélité des clients, créativité primée dans des concours,…)

« Ce prix 2023 est décerné sur les performances de l’année 2022 » nous précise Céline Jobert, co-présidente de l’agence Lafourmi. « Nous avons réalisé un chiffre d’affaires de 11,5 millions en 2022 ».

« Etre désignée Agence de communication Sport 2023 nous encourage à être toujours plus ambitieux et à nous battre pour faire la différence chaque jour pour nos clients ! » ajoutent Céline Jobert & Thibaut Cornet, co-présidents de LAFOURMI (The Fan Syndicate), dans un communiqué.

