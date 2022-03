Nike nouvel équipementier de l’AFC Richmond, l’équipe de football de la série « Ted Lasso »

En début de semaine, Nike a annoncé sur les réseaux sociaux la signature d’un contrat avec AFC Richmond, l’équipe de football de Ted Lasso, héros de la série TV éponyme.

Interprété par Jason Sudeikis, Ted Lasso est un coach de football américain qui débarque en Angleterre pour entraîner une équipe de football. Avec 2 saisons au compteur, la série diffusée sur Apple TV+ a trouvé son public.

Just believe it.

So proud to have @Nike as our new official kit supplier. https://t.co/nxoJm2qZHt

— AFC Richmond (@AFCRichmond) March 7, 2022