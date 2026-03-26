Le FC Versailles, pensionnaire pas comme les autres de National, s’associe de nouveau au jeu vidéo Call of Duty avec un livestream et des activations entre football et gaming.

Le FC Versailles poursuit ses activations à la croisée du sport et du gaming avec un nouveau partenariat autour de Call of Duty, à l’occasion du lancement du mode Black Ops Royale.

Le club de National organisera un livestream événement le 1er avril, diffusé sur Twitch et YouTube, en présence du créateur Riskin et de joueurs de l’effectif. L’objectif est de proposer une expérience interactive qui rassemble communauté gaming et univers football.

Un maillot dédicacé par Pierre Gasly

Plusieurs récompenses seront mises en jeu, dont une expérience au stade avec un siège en bord de terrain jusqu’à la fin de saison, un maillot spécial dédicacé par Pierre Gasly qui est actionnaire du club, ainsi que des contenus liés au jeu.

Ce partenariat s’inscrit dans la stratégie du club visant à toucher de nouvelles audiences via des formats digitaux et des collaborations avec des acteurs majeurs du divertissement.

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Le FC Versailles n’en est pas à sa première activation avec Call of Duty. En avril 2025, le club avait temporairement changé de nom pour devenir « FC Verdansk », en référence à l’univers du jeu, dans le cadre d’une opération avec Xbox.

Avec cette nouvelle initiative, Versailles confirme son positionnement atypique et sa volonté de multiplier les expériences hybrides entre sport et culture gaming.

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