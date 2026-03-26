Le Bernabéu sera transformé en courts de tennis du 23 au 30 avril pour accueillir les entraînements du Masters 1000 et du WTA 1000 de Madrid.

Le stade Santiago-Bernabéu va accueillir un dispositif inédit lors du Mutua Madrid Open 2026. Du 23 au 30 avril, l’enceinte du Real Madrid sera transformée en centre d’entraînement avec plusieurs courts de tennis installés sur la pelouse.

Cette adaptation concerne la première semaine du tournoi, qui se déroule habituellement à la Caja Mágica. L’objectif est de désengorger les infrastructures existantes et d’offrir de meilleures conditions de préparation aux joueurs et joueuses engagés sur les tableaux ATP et WTA. On imagine que Rafa Nadal, immense fan de la Maison Blanche, aura adoré taper la petite balle jaune sur la pelouse du Bernabéu.

This is cool 👇🇪🇸 The Bernabéu – one of Europe’s biggest football stadiums – will be used for additional training courts for the Madrid Masters! 🎾⚽️ 🗣️ https://t.co/SJ8pOHfGFV pic.twitter.com/DF34KOgH0k — Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) March 25, 2026

Un stade pensé comme une enceinte multi-événements

La pelouse rétractable du stade sera retirée après le match de Liga face à Alavés, programmé autour du 21-22 avril, pour permettre l’installation des courts en terre battue. Les joueurs bénéficieront également d’un avantage logistique, le stade étant situé à proximité immédiate de leur hôtel.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie du Bernabéu de devenir une enceinte multi-événements. Après avoir accueilli des matches de NFL, le stade confirme sa capacité à se transformer pour accueillir d’autres disciplines sportives.

Pour le Real Madrid, ce dispositif implique une série de déplacements durant cette période, avec un retour à domicile prévu mi-mai.

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