Lafuma officialise la revente de la marque Oxbow à Rainbow SAS

L’industrie du surf français est au coeur d’un nouveau changement avec le rachat de la marque Oxbow, ancienne propriété de Lafuma, par la société Rainbow.

Dans la foulée du rachat de Billabong par le groupe Boardriders, la société Rainbow, propriété des français Emmanuel Debruères et Jean-Christophe Chetail a acquis la marque Oxbow. Deux nouveaux propriétaires spécialistes du secteurs du sport puisqu’ils ont travaillés ensemble pour la marque Dakine, après des expériences respectives chez Salomon et Reebok.

« Cette cession va permettre à la marque Oxbow, s’appuyant sur sa forte notoriété́, d’engager une nouvelle étape dans son développement et au groupe Lafuma de recentrer ses activités autour de l’Outdoor et du Mobilier. Lafuma SA a réalisé un investissement non significatif dans Rainbow SAS afin d’accompagner Oxbow dans cette » nouvelle histoire » précise Lafuma dans son communiqué.

« Notre ambition est d’atteindre 40 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2025 »

Aujourd’hui, Oxbow réalise 30 millions d’euros de chiffre d’affaires avec 25 boutiques. Les nouveaux propriétaires souhaitent développer encore la marque autour de plusieurs axes : « Nous allons accélérer sur le numérique pour interconnecter au maximum les boutiques avec l’e-commerce […] nous développerons également la communication à l’international. Il peut y avoir de beaux relais de croissance dans 3–4 ans. Quatrième pilier, l’élargissement du terrain de jeu d’Oxbow. La marque est très attachée au surf, au lifestyle. Nous souhaitons qu’elle soit aussi présente dans d’autres sports, comme la montagne, l’escalade ou encore le VTT pour toucher une clientèle plus importante encore. » déclare Emmanuel Debruères au quotidien Sud Ouest. « Notre ambition est d’atteindre 40 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2025, en améliorant la profitabilité. »