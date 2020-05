adidas présente sa nouvelle collection de crampons avec le pack UNIFORIA

Cette semaine, adidas dévoile les nouveaux crampons de ses plus grandes stars. En attendant la reprise totale du football européen, la marque allemande – qui équipe près de 40% des joueurs des 5 grands championnats – vient de dévoiler son nouveau pack UNIFORIA haut en couleur pour les modèles Predator, COPA, Nemeziz et X.

« Les modèles du pack UNIFORIA ont été repensés pour célébrer la rencontre de l’art et du football, deux domaines qui encouragent l’expression et la créativité et qui suscitent une même sensation d’unité et d’euphorie » commente adidas dans un communiqué. Et on comprend le positionnement marketing de l’équipementier lorsqu’on possèdent parmi ses ambassadeurs des joueurs comme Lionel Messi, Paul Pogba ou Paulo Dybala.

https://twitter.com/adidasfootball/status/1265191189088628736

Pour cette nouvelle collection, adidas mise donc sur une chaussure blanche « représentant la toile blanche de l’artiste. Elle prend vie grâce à une palette de couleurs lumineuses ». Comptez 280€ pour les modèles haut de gamme. Pour rappel, le ballon officiel de l’UEFA Euro 2020 avait été nommé UNIFORIA ce qui laisse penser que cette collection de crampons aurait été celle portée par les joueurs lors de la compétition reportée d’une année.

adidas Prédator UNIFORIA

adidas COPA UNIFORIA

adidas Nemeziz UNIFORIA

adidas X UNIFORIA