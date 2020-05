Fan Experience – Une équipe de baseball met son stade en location sur AirBnB

Quel fan de sport n’a jamais rêvé de s’endormir et se réveiller dans le stade de son équipe préférée ? L’équipe de baseball de ligue mineure des Pensacola Blue Wahoos en Floride permet aux fans de réaliser ce rêve.

C’est une belle opération marketing réalisée ces derniers jours par les Blue Wahoos de Pensacola, au moment où le sport américain est à l’arrêt. En permettant la location d’une partie du stade sur Airbnb, la franchise américaine a réussi à créer un engouement autour d’une Fan Experience dont de nombreux supporters rêvaient.

La franchise ne propose pas seulement de dormir dans le stade (10 personnes) en profitant de la vue sur la baie de Pensacola. Les locataires pourront également fouler le terrain, utiliser le clubhouse et autres infrastructures de l’équipe. Une vraie valeur ajoutée à l’expérience. Certains intéressés ont même demandé de pouvoir jouer aux jeux vidéos sur l’écran géant du stade, une demande validée par la franchise.

We've done it! We've got it on the list of potential add-ons to the experience.

Cette initiative permet aux Blue Wahoos de garder une proximité avec leur public tout en les faisant rêver. Face au succès des réservations (comptez 1 500$ par nuit), l’équipe a décidé de ré-ouvrir d’autres dates supplémentaires et de créer une liste d’attente.

"I've found in Minor League Baseball, the best ideas typically are ones that [make] you ask, 'Are you joking?'”

Inside the Blue Wahoos' viral Airbnb listing!

— Minor League Baseball (@MiLB) May 28, 2020