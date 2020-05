Lagardère Sports and Entertainment change de nom et fait renaître SPORTFIVE

Ce matin, Lagardère Sports and Entertainment a dévoilé le nouveau nom de l’agence suite au rachat (75,1%) par H.I.G. Capital au mois d’avril.

SPORTFIVE, voici le « nouveau » nom (avec le V souligné) choisi pour l’agence internationale. Un nom bien connu puisque SPORTFIVE était l’agence créée par Jean-Claude Darmon, passée par différents actionnaires jusqu’au rachat par le Groupe Lagardère en 2006 pour un montant de 865 millions d’euros. En 2015, les agences de marketing sportif du groupe (Sportfive, World Sport Group, IEC in Sports, Sport Marketing and Management et Lagardère Unlimited Inc.) avaient été regroupés sous un même nom, Lagardère Sports.

« Ce jour marque une étape majeure pour notre agence. Une nouvelle organisation, un nouvel actionnaire et le retour d’une marque puissante : SPORTFIVE. Cette marque ne parle pas seulement de notre riche passé, elle parle aussi de notre objectif : être la plus progressiste et respectée agence du secteur », précise Stefan Felsing, CEO de SPORTFIVE dans le communiqué.

« Un certain nombre de sociétés agiront désormais sous la nouvelle et seule marque SPORTFIVE, comme Lagardère Sports, Lagardère PLUS, U! Sports et VIP Sportstravel. Event Knowledge Services (EKS) continuera d’exercer ses activités sous cette dénomination mais sera identifiée comme appartenant à SPORTFIVE. La société Onside, spécialisée dans l’organisation de tournois d’intersaison de football et l’agence créative Brave continueront, pour leur part, d’agir sous leur dénomination actuelle » précise le communiqué.

« Dans le cadre de son plan de transformation, SPORTFIVE recentre son organisation autour de deux pôles : le premier dédié aux marchés domestiques et le second dédié au développement et à la croissance de ses activités. Un nouveau Comité Exécutif de quatre membres se chargera de piloter l’agence et cette nouvelle organisation, il est composé de Stefan Felsing (Chief Executive Officer), Philipp Hasenbein (Chief Operating Officer), Robert Müller von Vultejus (Chief Growth Officer) et Christian Peters (Chief Financial Officer). Ce Comité sera soutenu par une équipe internationale basée en Amérique du Nord, en Europe, en Afrique et en Asie » précise le communiqué.

Quel storrytelling derrière le branding SPORTFIVE ?

« Cette marque est la combinaison de deux valeurs. La première renvoie au SPORT et à sa capacité à fédérer autour de son pouvoir et de son influence, la seconde renvoie au cinq (FIVE) partenaires clés de l’agence : les marques, les ayants-droit, les plateformes media, les fans et ses collaborateurs. » précise l’agence. « SPORTFIVE renvoie également à ses piliers fondateurs : l’émotion, l’engagement et l’esprit pionnier. Ce qui a constitué la colonne vertébrale de son histoire fait donc aujourd’hui de SPORTFIVE une agence plus rationnelle, plus efficace et plus en phase avec ses convictions. »