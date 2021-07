L’ASSE dévoile ses nouveaux maillots 2021-2022 conçus par Le Coq Sportif (et floqué ZeBet)

Jeudi, l’AS Saint-Etienne a dévoilé ses nouveaux maillots 2021-2022 conçus par Le Coq Sportif.

Comme l’AS Monaco avec eToro, l’ASSE accueille également un nouveau sponsor maillot face pour cette nouvelle saison avec ZeBet. Un contrat annoncé il y a quelques jours.

Pour le maillot domicile, Le Coq Sportif « a choisi de réhausser la tunique avec des lignes blanches » sur le flanc gauche. A l’intérieur du maillot, les supporters retrouveront la mention « Pour l’Amour du Chaudron : joyeux 90 ans ! », le stade Geoffroy Guichard soufflera en effet ses 90 bougies le 13 septembre prochain.

Le maillot extérieur est lui blanc (avec le logo ZEbet en vert) réhaussé sur les flancs par des lignes vertes horizontales, tandis que le Third propose un coloris noir et or et met en avant le logo de la ville.