Kappa dévoile les nouveaux maillots de l’AS Monaco pour la saison 2021-2022

Aujourd’hui, Kappa a dévoilé les nouveaux maillots de l’AS Monaco pour la saison 2021-2022. La nouveauté réside dans l’arrivée d’eToro comme nouveau sponsor maillot pour les matchs de Ligue 1, Fedcom restant pour la Coupe d’Europe.

Pour le reveal des nouveaux kits du club de la Principauté, l’équipementier a réalisé une vidéo mettant en scène le rappeur Krisy et des joueurs comme Aleksandr Golovin, Wissam Ben Yedder, Aurélien Tchouameni et Krépin Diatta, Youssouf Fofana, Kevin Volland et Caio Henrique.

Redevenu équipementier de l’AS Monaco depuis 2019, Kappa mise évidemment sur un maillot domicile rouge et blanc avec une diagonale « orientée à 55° ». Un jersey qui arbore un col rond incluant la nouvelle signature du club « RISE.RISK.REPEAT. » à l’intérieur.

Pour le maillot extérieur arborant lui un col V, Kappa utilise un gris anthracite façon carbone, entre le noir et le blanc. « Le design sur la face avant propose un all-over de fines Diagonale à 55° en ton sur ton et apporte à ce kit un dynamisme et une profondeur sans précédent » précise la marque dans son communiqué.