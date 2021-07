Droits TV – DAZN s’offre l’UEFA Champions League Féminine dans un deal mondial jusqu’en 2025 incluant YouTube

Cet après-midi, l’UEFA a officialisé la signature d’un accord de diffusion mondial avec la plateforme de streaming DAZN concernant la Ligue des Champions Féminine.

Dans le détail, le contrat signé pour 4 saisons (2021-2025) comporte également un accord avec YouTube afin de proposer la diffusion gratuite de matchs.

C’est la première fois que l’UEFA centralise tout les matchs de la Champions League féminine au niveau mondial. « Cette décision a été facile à prendre pour l’UEFA, car l’offre de DAZN et YouTube était la plus convaincante, sans compter les vastes possibilités promotionnelles que ce partenariat peut apporter à la compétition et au football féminin en général » commente Guy-Laurent Epstein, directeur marketing UEFA dans un communiqué. Précisons que la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) et la Chine ne sont pas concernées par ce deal.

« Au cours des deux premières saisons (2021-2023), les fans pourront suivre les 61 matchs de la phase de groupes, en direct et à la demande sur DAZN, et gratuitement sur la chaîne YouTube de DAZN. Au cours des deux saisons suivantes (2023-25), les 61 matchs seront diffusés en direct sur DAZN, tandis que 19 matchs seront disponibles gratuitement sur la chaîne YouTube de DAZN » détaille le communiqué de presse.

Pour accompagner cette annonce qui représente l’un des plus gros contrats droits TV du sport féminin, DAZN lance la campagne « We All Rise With More Eyes » qui s’exprime notamment au travers du spot vidéo ci-dessous réalisé par Alyssa Boni avec la voix du rappeur britannique FLOHIO. Dans le spot de 2 minutes, DAZN a souhaité montrer l’effet de ricochet que ces millions de regards supplémentaires auront sur le sport.

« DAZN est ravi de devenir le nouveau diffuseur mondial de la Ligue des champions féminine de l’UEFA, et a hâte de travailler avec YouTube et Google pour rapprocher les fans du jeu et mettre en avant ses stars comme jamais auparavant. Depuis sa création, DAZN s’efforce de rendre le sport premium plus accessible, et quoi de plus accessible que de centraliser les droits pour la première fois tout en rendant tous les matchs gratuits sur YouTube ? » précise James Rushton, co-président-directeur général du groupe DAZN, dans le communiqué. « Du jour au lendemain, le meilleur du football féminin deviendra plus facile à suivre que jamais auparavant. Nous sommes impatients de développer la production des contenus en direct, de renforcer les franchises de DAZN existantes et de dévoiler de nouvelles émissions qui permettront de mettre en valeur l’étendue et l’excellence du football féminin. »