Tennis – La victoire d’Andy Murray à Wimbledon en 2013 désormais déclinée en NFT avec Wenew

Pour cette édition 2021 de Wimbledon, Andy Murray porte un nouveau logo sur la manche gauche de son polo. Il s’agit de Wenew, société spécialisée dans la blockchain qui lance des NFT liés à la musique, la mode, le sport ou encore la politique.

Nouvel eldorado ou simple effet de mode, les NFTs (« Non Fungible Token ») proposent aux passionnés et/ou investisseurs de s’acheter une oeuvre certifiée au format digital.

En association avec Wimbledon et Andy Murray, Wenew lance une vente aux enchères du 2 au 5 juillet 2021 proposant des NFTs liés à la victoire de l’écossais en 2013. Dans les 5 lots proposés, les fans pourront notamment s’offrir des vidéos souvenirs et des répliques physiques.

Le lot numéro 1 disponible en 1 exemplaire comporte les 5 NFT Murray x Wimbledon mais également la possibilité de jouer au tennis avec le tennisman écossais pendant 30 minutes au All England Club ainsi que des places pour la finale de 2022. De quoi faire grimper les enchères.

Les autres lots sont proposés en édition limitée à 20, 50, 100 et 500 exemplaires.

With his 2013 @Wimbledon victory, @andy_murray ended Britain's 77-year wait for a homegrown champion in the men's singles. 🎾

Auction begins 7/2 for first editions of all Andy Murray Wimbledon 2013 NFT’s

More info at https://t.co/AQmt1MSB4i

— WENEW