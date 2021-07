Comment Nike a généré un nouveau chiffre d’affaires record de 44,5 milliards de dollars en 2020-2021

Il y a quelques jours, Nike a dévoilé les résultats financiers de son exercice fiscal 2020-2021 se terminant au 31 mai.

Malgré la crise sanitaire qui a perduré ces 12 derniers mois entraînant la fermeture de magasins ou encore la baisse de certaines pratiques sportives (et donc d’achat d’articles de sport), Nike Inc enregistre un nouveau chiffre d’affaires record avec 44,5 milliards de dollars (incluant Converse qui représente 2,2 milliards $) soit une augmentation de 19% par rapport à l’année dernière.

Le quatrième trimestre a été particulièrement performant avec un CA multiplié par 2 (12,3 milliards $), effaçant ainsi les 3 mois de l’année dernière (mars-avril-mai) fortement impacté par le coronavirus.

Sur cet exercice fiscal, Nike a poursuivi ses bons résultats de vente en direct, via ses propres magasins et surtout le digital et le site e-commerce Nike.com avec +30% pour les ventes (Nike et Jordan brand) et 16,3 milliards de dollars. Le business B2B (wholesale) représente lui 25,89 milliards de dollars.

Pour Nike et Jordan Brand, l’Amérique du Nord reste le territoire numéro 1 avec un chiffre d’affaires de 17,17 milliards de dollars.

La catégorie numéro 1 reste de loin le footwear avec des revenus de 28 milliards de dollars devant le textile (12,8 milliards $).