À l’approche de Roland-Garros, Lavazza annonce la prolongation de son partenariat avec Jannik Sinner et commercialise une collection de tasses en édition limitée.

Lavazza sécurise son ambassadeur fraîchement repassé numéro 1 mondial. La marque italienne a officialisé la prolongation de son partenariat avec Jannik Sinner jusqu’en 2030. Un accord dans la continuité d’une collaboration lancée en 2019, alors que le joueur pointait au-delà du top 100 mondial.

Depuis, Sinner a changé de dimension, jusqu’à devenir le joueur le mieux classé de la planète. Lavazza, qui l’a accompagné dès ses débuts, s’appuie sur cette trajectoire pour renforcer son association avec l’un des visages majeurs du tennis actuel.

Trois tasses en édition limitée

Pour marquer ce nouveau chapitre, la marque dévoile une édition limitée de tasses à l’effigie du joueur. Trois modèles sont proposés à la vente sur lavazza.fr : Espresso (30 €), Cappuccino (35 €) et Gold (70 €). Une activation produit qui s’inscrit dans la logique premium et lifestyle de la marque.

Ce partenariat s’intègre aussi dans l’écosystème tennis de Lavazza, partenaire officiel de Roland-Garros depuis 2015. Sur le tournoi parisien, la marque déploiera ses coffee bars dans le stade et sera également présente en fan zone place de la Concorde.

A lire aussi : Comment Lavazza active son partenariat avec Jannik Sinner et les « Carota Boys »