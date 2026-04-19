Vainqueur de l’ATP 500 de Barcelone, Arthur Fils relance sa saison et voit ses sponsors Lacoste et Babolat activer rapidement autour de son succès.

Arthur Fils a frappé fort ce dimanche en Catalogne. Le Français de 21 ans a remporté l’ATP 500 de Barcelone en dominant le Russe Andrey Rublev (6-2, 7-6), décrochant le premier titre de sa saison et le quatrième de sa carrière. Un succès qui lui rapporte 546 400 € et 500 points ATP, tout en le repositionnant comme numéro 1 français à quelques semaines de Roland-Garros.

Sur le court, Fils a alterné démonstration et solidité mentale. Après un premier set à sens unique, il a résisté dans un deuxième acte plus accroché, concluant au tie-break après plusieurs balles de match manquées.

Sur le court, le Tricolore a même pris le temps de prendre un selfie déjà iconique avec son compatriote du FC Barcelone Jules Koundé.

« La récompense de ne jamais rien lâcher »

Fidèle à la tradition du tournoi catalan, le Français a ensuite célébré son sacre en plongeant dans la piscine du club avec les ramasseurs de balles, chaussettes aux pieds, dans une scène devenue iconique à Barcelone.

Sur les réseaux sociaux, ses partenaires ont rapidement pris la parole. Lacoste a salué « un retour au titre » après une « performance exceptionnelle », tandis que Babolat a évoqué « la récompense de ne jamais rien lâcher », confirmant selon la marque que le Français est « de retour à son meilleur niveau ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Babolat (@babolat)

Un succès sportif… et une exposition renforcée pour ses sponsors.

A lire aussi : « Gaël and Friends » : Monfils s’offre une soirée événement pour son dernier Roland-Garros