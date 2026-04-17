Le célèbre magazine américain Sports Illustrated lancera en juin une édition française trimestrielle de 180 pages, vendue autour de 9 euros.

Marque culte du journalisme sportif américain, Sports Illustrated va lancer sa version française en juin 2026. Le média débarquera avec un trimestriel de 180 pages, vendu autour de 9 euros.

Fondé en 1954 aux États-Unis, Sports Illustrated s’est imposé comme une référence mondiale grâce à ses grands reportages, ses portraits et ses couvertures iconiques. Si la marque a changé de dimension ces dernières années après plusieurs rachats, son nom conserve un fort capital d’image.

Développé par 360 Business Media

Le développement français sera assuré par 360 Business Media, déjà à l’origine de Forbes France et de Time France. La licence couvre aussi plusieurs marchés francophones : Belgique, Suisse, Luxembourg et Monaco.

Pour piloter le projet éditorial, Arnaud Ramsay a été nommé rédacteur en chef. Le magazine promet un mix entre productions locales et contenus issus de l’édition américaine, avec des chroniques, reportages long format et portfolios photo.

Nouvel acteur premium

Un site internet a déjà été mis en ligne pour accompagner le lancement. La stratégie repose donc sur trois piliers : print, digital et événementiel, dans la lignée des grandes marques médias internationales.

Avec cette arrivée, le marché français voit débarquer un nouvel acteur premium sur le segment sport, entre actualité, culture et business.

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