Nouvelle étape dans la carrière de Mathieu Blanchard : l’ultra-traileur français s’engage pour trois ans avec Kiprun, la marque de Decathlon, avec une ambition élargie autour de la performance, de l’aventure et du développement produit.

Après neuf ans chez Salomon, Mathieu Blanchard tourne une page. Le vainqueur de la Diagonale des Fous 2024 s’est engagé pour trois ans avec Kiprun, la marque running de Decathlon.

Un mouvement stratégique pour la marque nordiste, qui poursuit son renforcement sur le segment performance. Après Jimmy Gressier ou Antoine Griezmann, Kiprun attire une nouvelle figure forte de l’endurance.

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Côté athlète, ce choix s’inscrit dans une évolution personnelle. « Mon épanouissement professionnel ne peut plus se limiter uniquement aux résultats sportifs », explique-t-il dans un entretien accordé à nos confrères de L’Équipe. L’ultra-traileur veut désormais développer trois dimensions : athlète, aventurier et ingénieur.

Mathieu Blanchard frustré

Ce dernier point a pesé dans la décision. Blanchard évoque « une frustration » liée au manque de co-développement chez son ancien équipementier. Chez Kiprun, il entend s’impliquer davantage dans la conception produit, avec un accès à des outils technologiques avancés.

Ce changement marque aussi un repositionnement. En rejoignant une marque plus accessible, Blanchard assume un virage vers un projet mêlant performance et démocratisation : « Rendre accessible des produits performants développés pour des athlètes ».

Son calendrier 2026 n’est pas encore finalisé, mais une présence sur l’UTMB est envisagée.

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