Pour la Ligue des champions 2025-2026, le PSG confie ses affiches à des étudiants de l’École Camondo, transformant chaque match en création artistique.

Mais qui se cache derrière les affiches du Paris Saint-Germain en Ligue des champions ? Pas une agence, mais des étudiants. Pour la saison 2025-2026, le club a collaboré avec l’École Camondo en confiant à neuf profils la création des visuels officiels.

Objectif : sortir des codes classiques du football. Chaque match donne lieu à une affiche unique, pensée comme une œuvre à part entière. Les étudiants ont carte blanche pour interpréter les affiches, en mêlant références artistiques, identité des villes et culture des clubs.

Le Parc revisité façon Van Gogh

Résultat : une série de créations très différentes. Un Parc des Princes revisité façon Van Gogh, un échiquier pour symboliser PSG-Bayern, ou encore un métro parisien transformé en point de rencontre entre supporters. Chaque visuel raconte une histoire et dépasse le simple cadre promotionnel.

L’opération ne s’arrête pas à la communication. Les affiches sont proposées à la vente en édition collector sur la boutique du club, avec une partie des revenus reversée à l’école. Des déclinaisons (stickers notamment) sont aussi distribuées les soirs de match.

Avec cette initiative, le PSG mise sur la création émergente pour enrichir son storytelling et installer un pont entre sport et culture visuelle.

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