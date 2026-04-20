La marque de trottinettes électriques NAVEE s’associe à Olivier Giroud pour accélérer sa croissance en France et renforcer sa visibilité en Europe.

NAVEE muscle sa stratégie en France. La marque spécialisée dans la mobilité électrique a officialisé la nomination d’Olivier Giroud comme ambassadeur sur le marché français. Un partenariat qui accompagne la montée en puissance de l’entreprise dans l’Hexagone et, plus largement, en Europe.

Déjà bien installée sur le continent, NAVEE a accéléré en 2025 avec une présence renforcée dans plusieurs réseaux de distribution physiques en France. La marque entend poursuivre cette dynamique via de nouveaux investissements, des partenariats et un élargissement de ses canaux de vente.

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Giroud choisi pour sa régularité et son efficacité

Côté produit, NAVEE prévoit le déploiement d’une gamme de trottinettes électriques orientées performance, avec les modèles GT5 Max, NT5 Max, ST5 Max et ST3 Max. L’objectif : couvrir différents usages, du trajet urbain quotidien aux déplacements plus longs, avec un accent sur la fiabilité et la polyvalence.

« Le professionnalisme, la régularité et l’efficacité dont fait preuve Olivier Giroud sur le terrain font parfaitement écho à la promesse de NAVEE », explique la marque.

Un lancement global est déjà programmé : NAVEE présentera ses nouveautés le 1er avril à Munich lors d’un événement réunissant médias et partenaires européens, avec démonstrations produits à la clé.

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