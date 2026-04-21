Hyundai déploie une campagne mondiale autour de la robotique à l’occasion de la Coupe du monde 2026, avec Son Heung-min en ambassadeur.

Hyundai Motor Company accélère sur le terrain de l’innovation. À l’approche de la Coupe du monde 2026, le constructeur sud-coréen lance une campagne mondiale baptisée « Next Starts Now », centrée sur la robotique et les nouvelles expériences fans.

Partenaire de la FIFA depuis 27 ans, Hyundai ne se limite plus à la fourniture de véhicules. Pour l’édition 2026, la marque prévoit de déployer les robots Atlas et Spot, développés par Boston Dynamics, sur plusieurs sites du tournoi. Objectif : améliorer les opérations, renforcer la sécurité et proposer de nouvelles interactions avec les supporters.

Son Heung-min nommé ambassadeur

Côté communication, Hyundai s’appuie sur Son Heung-min, nommé ambassadeur mondial. Le joueur apparaît notamment dans un spot aux côtés du robot humanoïde Atlas, incarnant le lien entre performance sportive et innovation technologique.

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Au-delà du tournoi, la marque active aussi son partenariat sur le terrain local avec des camps de football pour les jeunes dans plusieurs villes américaines (Atlanta, Miami, New Jersey, Los Angeles), ainsi qu’un concours mondial de dessins destiné aux enfants.

Avec cette campagne, Hyundai cherche à positionner la Coupe du monde comme une vitrine de ses ambitions dans la mobilité et la robotique.

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