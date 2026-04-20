Diffuseurs, partenaires, dotation : le Mutua Madrid Open, dont l’édition 2026 démarre officiellement ce mercredi 22 avril 2026, confirme son poids dans l’écosystème du tennis mondial.

Le Mutua Madrid Open reste l’un des rendez-vous structurants de la saison sur terre battue. Organisé à la Caja Mágica, le tournoi madrilène se distingue autant par ses conditions de jeu que par son modèle économique solide, entre droits TV et sponsoring.

Une diffusion éclatée entre plusieurs acteurs

La diffusion du tournoi repose sur un partage des droits entre les circuits masculin et féminin. Chez les hommes, Eurosport assure la retransmission en France, avec une couverture complète des matchs sur ses antennes et sa plateforme digitale. À l’international, Tennis TV permet de suivre l’intégralité du tournoi en streaming.

Pour le tableau féminin, la diffusion est assurée par beIN SPORTS en France, tandis que WTA TV complète l’offre à l’échelle mondiale. Ce modèle, désormais classique dans le tennis, impose aux fans de multiplier les abonnements pour suivre l’ensemble de la compétition.

Un portefeuille sponsors structurant

Le Mutua Madrid Open s’appuie sur un écosystème de partenaires particulièrement solide. En tête d’affiche, Mutua Madrileña, groupe d’assurance espagnol, occupe le rôle de naming et de sponsor principal du tournoi.

À ses côtés, la Ville de Madrid fait figure de co-partenaire majeur, via un soutien institutionnel et une implication forte dans la promotion de l’événement. Ce duo constitue le socle du modèle économique du tournoi.

Autour de ce noyau, plusieurs marques internationales complètent le dispositif : Lavazza, Emirates, Rolex, Lexus ou encore Estrella Damm.

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Des partenaires comme Orange, Michelin, Adecco ou Iberdrola viennent compléter l’écosystème, couvrant des secteurs variés (mobilité, énergie, télécoms, RH). Enfin, des marques plus spécialisées comme Tecnifibre participent à l’ancrage tennis du tournoi.

Prize money et enjeux sportifs

La dotation globale atteint 16,47 millions d’euros, avec 1.007.165 € offerts aux vainqueurs et 535.585 € pour les finalistes. Sur le plan sportif, Jannik Sinner débarque comme le grand favori chez les hommes, en l’absence de Carlos Alcaraz, touché à la main. Les fans français (et les autres) garderont toutefois un oeil sur les résultats d’Arthur Fils, sacré à Barcelone.

Chez les femmes, difficile de désigner une grande favorite même si Aryna Sabalenka visera un deuxième titre de rang à Madrid.

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Le Bernabéu mis à disposition

Autre nouveauté en 2026 dans la capitale espagnole, le Santiago Bernabéu, antre habituelle du Real Madrid, sera transformé en centre d’entraînement du 23 au 30 avril, avec plusieurs courts de tennis installés sur la pelouse.

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L’objectif est de désengorger la Caja Mágica en début de tournoi et d’améliorer les conditions de préparation. Une initiative qui s’inscrit dans la stratégie multi-événements de la Maison Blanche.

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