« Pour ne pas être juste une parenthèse et durer dans le temps » : pour sa cinquième édition, Demain le Sport a parlé de l’avenir

Organisée mardi 10 novembre à Paris par Radio France, L’Équipe et TF1, la cinquième édition de « Demain le Sport » a placé la transmission au cœur de ses échanges, de la reconversion des athlètes à l’héritage des Jeux olympiques.

Le sport de demain s’est peut-être déjà en partie construit à Paris. À la Maison de la Radio, la cinquième édition de « Demain le Sport » s’est tenue toute la journée sous le signe de la transmission, une valeur de partage pour préparer l’avenir, débattue par de nombreux intervenants. Organisé par Radio France, L’Equipe et TF1, l’évènement a attiré de nombreux visiteurs.

« Cette cinquième édition arrive à point nommé, nous sommes dans cette transmission », a assuré la ministre des Sports, Marina Ferrari, en ouverture. Au fil de 17 masterclasses et tables rondes, il s’est agi de s’interroger sur les valeurs du sport français à transmettre.

Transmettre, une deuxième vie après le haut niveau

Pour Raphaël Varane, ancien capitaine de l’équipe de France et champion du monde, l’après-carrière passe aussi par la transmission. L’ancien défenseur du RC Lens et du Real Madrid a lancé +Fort, une entité indépendante qui vise à optimiser le suivi des sportifs en matière de prévention santé, de gestion financière et d’éducation. « On est clairement dans la transmission et je suis dans le prolongement de ma carrière. J’ai bâti un écosystème au service du sportif, de la santé au patrimonial. »

« L’après-carrière est une période introspective et compliquée qui m’a donné l’envie de prendre des notes puis d’écrire. Je me suis dit que j’avais beaucoup de choses à dire finalement. L’écriture reste un don de soi-même pour les autres, dans une autre forme de transmission profonde », a annoncé Raphaël Varane

Pour Allison Pineau, championne olympique de handball, la reconversion est une étape décisive. « Parfois, le chef d’entreprise veut un sportif mais il ne sait pas quoi en faire, a-t-elle expliqué. On a tous un leadership mais il faut savoir l’identifier pour le partager. Quand on rentre dans le monde de l’entreprise, on se réincarne. »

Les Jeux des Alpes 2030 sous le signe de l’héritage

La transmission, le Cojop des Alpes 2030 l’a vécue avec les Jeux de Paris, il y a deux ans. Sur le modèle de Paris 2024, les Jeux olympiques d’hiver promettent d’utiliser 95 % d’infrastructures existantes. Nouveau président du Cojop, Geoffroy Roux de Bézieux s’exprimait pour la première fois. Pour lui, il est important de « laisser un héritage derrière nous » : ces Jeux ne doivent pas être « juste une parenthèse » mais des Jeux qui « dureront dans le temps ».

« Les Jeux d’hiver 2030 est un formidable défi, un projet enthousiasmant. La France a la chance d’avoir deux olympiades de suite, c’est unique pour le pays. On va essayer de transmettre la magie des Jeux », a exhorté Geoffroy Roux de Bézieux.

Côté paralympique, Michaël Jérémiasz regrette que l’héritage de Paris 2024 se soit fait attendre. « Il y a deux ans, on passait le plus bel été de notre vie. Mais qu’en reste-t-il ? Pas grand-chose. C’est une trahison mais pas une fatalité », a critiqué l’ancien athlète. Sur l’accessibilité en particulier, les Jeux de 2024 n’ont laissé aucun héritage. « On a un défi de l’inclusion », a concédé Geoffroy Roux de Bézieux, qui a promis qu’il y en aurait un cette fois.

Transmettre le goût du sport dans un monde aux mille défis

Pour que le sport se pratique demain, encore faut-il que la planète demeure habitable. « L’engagement autour du défi climatique qui touche particulièrement les stations de montagne, et les sports de glace qu’il ne faut pas oublier, qui ont le même défi. Comment continuer à faire des activités humaines, d’été, sportives, tout en prenant en compte ce réchauffement climatique ? », s’est interrogé Geoffroy Roux de Bézieux.

« La transmission, c’est aussi penser à l’impact environnemental, sachant qu’aux 24 heures, la piste c’est 3 % seulement du bilan carbone, le reste étant dû aux déplacements des spectateurs. L’une des solutions est de multiplier les mobilités douces. Et pour la piste de travailler sur les moteurs à hydrogène », a développé Carole Capitaine, responsable communication sur l’hydrogène de l’Automobile Club de l’Ouest (24 Heures du Mans).

Si la transmission des valeurs du sport peut s’exprimer dans une forme de conservatisme, son évolution passe également par le spectacle et la médiatisation. L’envie de pratiquer et de regarder du sport passe aussi par une approche plus ludique, tournée vers les jeunes.

Le MMA en est un exemple concret. Jean Magny, combattant de 24 ans de la catégorie des poids mi-moyens, a expliqué avoir découvert la discipline grâce aux réseaux sociaux et à YouTube. « Le MMA me procure des émotions que je ne peux retrouver nulle part ailleurs. Et en termes de visibilité, cela apporte plus que beaucoup d’autres sports de combat. Je me vois faire aucun autre sport ! », relève le combattant, vainqueur du tournoi de l’Arène saison 1, diffusé sur Netflix. Une autre façon de transmettre et de faire naître des passions et des émotions.