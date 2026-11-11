Le Paris FC a officialisé, lundi 9 novembre 2026, la nomination d’Antoine Arnault à sa présidence. Il succède à Pierre Ferracci, démissionnaire après près de vingt ans à la tête du club parisien. Jean-Marc Gallot est également nommé président délégué.

Cette nomination marque une nouvelle étape dans le projet porté par la famille Arnault, via Agache, devenue actionnaire du Paris FC en 2024 aux côtés de Red Bull.

Depuis cette reprise, le club a notamment obtenu sa montée en Ligue 1, avant de terminer à la 11e place lors de la saison 2025-2026. L’équipe féminine a également remporté la Coupe de France en 2025.

Une nouvelle étape dans le projet du Paris FC

« Depuis 2 ans, et la reprise du Paris FC par Agache, nous avons posé les fondations d’un club d’avenir », souligne Antoine Arnault.

Le nouveau président souhaite poursuivre le développement du Paris FC, renforcer son ancrage territorial et installer durablement le club parmi les acteurs importants du football français et européen.

Cette ambition se traduit notamment par un vaste projet d’extension et de modernisation du centre d’entraînement à Orly, destiné à accompagner la croissance des équipes professionnelles et des centres de formation.

Sur le plan commercial, le Paris FC poursuit également sa structuration, avec notamment la prolongation de son partenariat avec adidas jusqu’en 2034.

Jean-Marc Gallot, jusqu’ici directeur général, devient président délégué et poursuivra le développement du club, aux côtés de Marco Neppe à la direction sportive.

Cette nouvelle gouvernance confirme les ambitions du Paris FC, soutenu par deux investisseurs majeurs : Agache et Red Bull.