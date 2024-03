Le Real Madrid sort un maillot fourth signé Y-3

Imaginé par la marque du styliste japonais Yohji Yamamoto, le Real Madrid a dévoilé son 4e maillot dans une couleur violette.

Aujourd’hui, la marque aux trois bandes a révélé le maillot fourth du Real Madrid réalisé par Y-3, la marque fondée par adidas et Yohji Yamamoto. 10 ans après une première collaboration entre le club madrilène et le japonais, qui avait valu un maillot noir avec, en fond, un dragon blanc, le designer revient dans un style similaire. Cette fois-ci, la tenue sera violette et deux fleurs seront visibles.

À la manière de Jordan avec Nike, le logo Y-3 remplace celui d’adidas sur ce maillot. On ne sait pas encore quand le Real inaugurera la tenue, même si le prochain match du club, le 31 mars face à l’Athletic Bilbao à domicile, semble être une belle occasion.

Sur les réseaux sociaux, c’est évidemment Jude Bellingham qui est choisi pour mettre en avant cette sortie. Outre cette tunique, un maillot de gardien, d’entraînement, une veste, des gants de gardien, une écharpe, une casquette ainsi que des Predator revisitées forment la collection Y-3 x Real Madrid.

La collection sera disponible à partir du 27 mars sur le site d’adidas, la boutique en ligne du club et via l’application CONFIRMED.

À lire aussi