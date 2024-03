Aujourd’hui, Snickers a annoncé la signature d’un partenariat avec les footballeurs Luka Modric et Bukayo Saka.

Adepte des publicités décalées, la célèbre marque de barre chocolatée a décidé de décliner sa campagne « Rookie Mistake » (dont nous avons déjà fait écho ici) en Europe à travers le joueur croate et anglais.

Comme outre-atlantique, les « erreurs de débutants » (aller chercher à boire au stade au moment où son équipe marque un but par exemple) seront mises en avant, l’occasion pour Snickers d’être là pour aider à se remettre de ces petites frustrations…

Dans la publicité ci-dessous tournée dans un salon de coiffure, un client célèbre sa joie au mauvais moment… « une belle erreur de débutant ».

Snickers mise sur les footballeurs Luka Modric et Bukayo Saka pour sa campagne « Rookie Mistake » (erreur de débutant) Infos : https://t.co/PAlBuokN1R #rookiemistake #erreurdedébutant #snickers pic.twitter.com/IF4RdVOuUK — SportBuzzBusiness.fr (@SportBuzzBizz) March 25, 2024

« Ça arrive même aux meilleurs, tout le monde peut faire une erreur de débutant, comme marquer un but contre son camp par exemple ! On a juste parfois besoin d’un peu d’aide pour s’en remettre » commente Luka Modric, dans un communiqué.

« Joueurs comme supporters, personne n’est parfait ! Qui mieux que deux des plus grands noms du football actuel pour rappeler cette évidence et surtout l’importance de la bienveillance et de l’auto-dérision pour surmonter les petites épreuves du quotidien ? », explique Zélie Jannequin, directrice Marketing chocolat et glaces chez Mars Wrigley France, dans un communiqué. « Cette campagne, pleine de second degré avec Modrić et Saka, encourage les fans de foot à rire de leurs propres erreurs. Snickers est là pour les y aider et leur offrir malgré tout un moment réconfortant de satisfaction ! »

Une campagne qui sera notamment déployée du 25 mars au 23 juin en TV et réseaux sociaux. Un jeu concours sera déployé également en magasin ainsi que sur le site de la marque.

Rookie Mistake version US

Depuis quelques années, Snickers utilise l’erreur de débutant dans ses prises de paroles, notamment pour activer son partenariat autour de la National Football League (NFL).

