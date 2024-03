adidas dévoile une collection lifestyle inspirée du ballon de l’UEFA Champions League 2024 « London »

adidas et de célèbres créateurs londoniens ont uni leurs forces pour présenter une nouvelle collection qui séduira les passionnés de mode et de football.

Cette ligne exclusive s’inspire de l’UCL Pro Ball London en intégrant des matériaux du ballon lui-même dans des créations uniques et recyclées.

Sophie Hird, Helene Kirkum et Fungibles ont mis leur savoir-faire au service de ce projet aux côtés d’adidas, en créant des vestes, des trousses et des sacs imprégnés de l’esprit de l’UCL Pro Ball. adidas a même fait appel aux joueurs Rodrigo De Paul et Jules Kounde pour les impliquer dans le processus de création et de promotion.

Des pièces qui ne seront pas disponibles à la vente.

Les adeptes de pièces « fashion » et d’outfits » spectaculaires seront ravis de voir les deux joueurs arborer ces nouveaux modèles lors de leurs arrivées avant les matchs des huitièmes de finale de la Ligue des champions les 12 et 13 mars (FC Barcelone et Atlético de Madrid).

Une belle opportunité pour la marque aux trois bandes de présenter ses nouvelles pièces lors de la plus prestigieuse compétition européenne de football.

La pièce phare de la collection, la veste UCL Pro Ball London, met en avant des panneaux déconstruits du ballon, permettant à ses lions emblématiques de briller. Fabriquée à partir de vestes en cuir de seconde main, chaque pièce a été méticuleusement coupée, nettoyée et réassemblée dans un style bomber, inspiré des années 80.

Sophie Hird partage son inspiration, déclarant : « Dans le processus de conception, j’ai été fortement influencée par un sport appelé Speedway. Semblable au Motocross, les pilotes portaient ces combinaisons en cuir incroyablement voyantes avec des rayures et des étoiles. Après avoir vu cela et l’UCL Pro Ball London d’adidas, j’ai voulu fusionner ces deux mondes. »

Le sac de kit et le sac à chaussures de la collection UCL Pro Ball London s’inspirent des sacs de luxe et des trousses de toilette, mettant en valeur l’influence du football sur la mode. Des formes hexagonales classiques créent une texture matelassée, affichant fièrement l’emblème du lion au centre. C’est toujours un réel plaisir pour ces créateurs de combiner mode et matériaux alternatifs, Helene Kirkum l’exlpique : « Nous cherchons toujours à utiliser et à présenter des matériaux alternatifs de manière innovante et fonctionnelle, donc c’était un plaisir de travailler sur un projet aussi avant-gardiste que pratique. »

Fungibles a de son côté adopté une approche « patchwork » pour les bonnets, utilisant des tissus contrastants tels que la laine, le coton et le cachemire. Les couleurs sont directement tirées du nouveau design de l’UCL Pro Ball London d’adidas.

À lire aussi